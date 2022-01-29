Политолог Зеленского: Бегством с Украины США подыграли России

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Новости Украины

Соединенные Штаты занимают оппортунистическую позицию по ряду важных для Украины вопросов

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы офиса президента Украины.

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Он говорит, что неоднозначно воспринимает первый год президентства Джо Байдена. По словам эксперта, есть позитив — удалось в прошлом году провести визит в США президента Украины, «есть обновление политики стратегического партнерства между странами».

«Но есть опоздание с определенными решениями или слишком сдержанная политика в некоторых вопросах. Скажем, до сих пор не назначен посол США в Украине, и эта пауза длится уже более двух лет. Второй пример — слишком оппортунистическая позиция в вопросе газопровода «Северный поток-2», – добавляет политолог.

Собеседник издания называет «стратегической ошибкой» вывод американских войск из Афганистана.

«Поэтому, по-моему, именно этот «афганский синдром» в администрации Байдена повлиял на весьма сомнительное решение — эвакуацию части персонала и семей дипломатов из Украины. Американцы обожглись в Афганистане и сейчас приняли такое решение. Оно не роковое, но, к сожалению, подыграло российской стратегии нагнетания страха. И тут американцы продемонстрировали определенную слабину и показали, что боятся. А еще косвенно подыграли российской пропаганде, уверяющей, мол, в прошлом году США сбежали из Афганистана, а теперь бегут из Украины», – резюмировал Фесенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Госдеп США присвоил Украине четвертый уровень опасности и предписал выезд американцев из страны.

При этом в МИД РФ посчитали решение Госдепа подготовкой к грядущим провокациям.