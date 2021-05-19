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19.05.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Политолог Зеленского предлагает «заморозить» Донбасс

Новости УкраиныКоличество разногласий среди участников минского переговорного процесса не позволяет испытывать оптимизма по поводу урегулирования...

Количество разногласий среди участников минского переговорного процесса не позволяет испытывать оптимизма по поводу урегулирования конфликта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, обслуживающий интересы администрации президента Украины.

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«Я как был, так и остаюсь большим скептиком насчет минских соглашений», — сказал политолог «Коммерсанту».

По его словам, оптимальным вариантом для Донбасса мог бы стать приднестровский сценарий, когда «нет войны, но нет и полного урегулирования».

«Заморозка — наиболее реалистичный сценарий. Все остается в нынешнем виде, только стрелять не будут. Наших бы это устроило. Что касается России — тут сложнее: есть те, кто считает, что военное давление на Украину надо сохранять», – говорит Фесенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина направила в «нормандскую четверку» кластеры, которые фактически делают невозможным выполнение минских соглашений.

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