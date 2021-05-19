Подпишись на рассылку
19.05.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Политические репрессии, Россия, США, Украина
Просмотров:

США дали Зеленскому карт-бланш на политические репрессии

Новости УкраиныВопреки декларируемым заявлениям. Вашингтону не нужна настоящая демократия на Украине. Такое мнение, передает корреспондент...

Вопреки декларируемым заявлениям. Вашингтону не нужна настоящая демократия на Украине.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Нарастание антидемократических тенденций на Украине стало возможным из-за принципиального изменения внутриполитической ситуации в США, где борьба против сохранения у власти президента Дональда Трампа привела к ущемлению гражданских прав его сторонников. После этого пришедший в Белый дом «демократ» Джо Байден санкционировал Зеленскому любые действия, за исключением масштабной войны в Донбассе, чтобы сохранить контроль американцев над этой страной», – пишет Евсеев в «Известиях».

По его словам именно поэтому помощник госсекретаря США Филип Рикер публично поддержал политические репрессии против одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, заявив: «Мы горячо приветствуем использование Украиной с февраля санкций против пророссийских действующих лиц, которые работали над тем, чтобы подорвать прогресс Украины по реформам и демократические институты».

«По-видимому, под реформами он понимает действие на Украине крайне неэффективных Национального антикоррупционного бюро и других аналогичных структур. На самом деле они лишь маскируются под борьбу с коррупцией, представляя собой механизм внешнего управления страной со стороны США в финансово-экономической сфер. Силовые структуры Украины американцы полностью контролируют с 2014 года», – отмечает автор.

Он обращает внимание, что ведущие страны ЕС стараются не замечать деятельность Зеленского по зачистке политического поля Украины от любой оппозиции, поскольку для Берлина и Парижа важнее восстановить отношения с Вашингтоном при администрации Байдена, чем способствовать реальной демократии на украинской территории.

«Таким образом, [домашний] арест известного украинского политического деятеля Виктора Медведчука свидетельствует о том, что киевский режим готов использовать любые методы для борьбы со своими политическими оппонентами, выступающими за восстановление партнерских отношений с РФ.

На фоне усиливающегося противостояния с Москвой американцы такую «демократическую» деятельность поощряют, а европейцы ей, как минимум, не препятствуют. Особенно на фоне масштабных учений НАТО «Защитник Европы – 2021» вблизи российских границ и в рамках подготовки к проведению саммита «Крымской платформы». Сомнительно, что это будет способствовать успеху возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшем будущем», – резюмирует Евсеев.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть