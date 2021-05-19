США дали Зеленскому карт-бланш на политические репрессии

19.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Вопреки декларируемым заявлениям. Вашингтону не нужна настоящая демократия на Украине.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

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«Нарастание антидемократических тенденций на Украине стало возможным из-за принципиального изменения внутриполитической ситуации в США, где борьба против сохранения у власти президента Дональда Трампа привела к ущемлению гражданских прав его сторонников. После этого пришедший в Белый дом «демократ» Джо Байден санкционировал Зеленскому любые действия, за исключением масштабной войны в Донбассе, чтобы сохранить контроль американцев над этой страной», – пишет Евсеев в «Известиях».

По его словам именно поэтому помощник госсекретаря США Филип Рикер публично поддержал политические репрессии против одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, заявив: «Мы горячо приветствуем использование Украиной с февраля санкций против пророссийских действующих лиц, которые работали над тем, чтобы подорвать прогресс Украины по реформам и демократические институты».

«По-видимому, под реформами он понимает действие на Украине крайне неэффективных Национального антикоррупционного бюро и других аналогичных структур. На самом деле они лишь маскируются под борьбу с коррупцией, представляя собой механизм внешнего управления страной со стороны США в финансово-экономической сфер. Силовые структуры Украины американцы полностью контролируют с 2014 года», – отмечает автор.

Он обращает внимание, что ведущие страны ЕС стараются не замечать деятельность Зеленского по зачистке политического поля Украины от любой оппозиции, поскольку для Берлина и Парижа важнее восстановить отношения с Вашингтоном при администрации Байдена, чем способствовать реальной демократии на украинской территории.

«Таким образом, [домашний] арест известного украинского политического деятеля Виктора Медведчука свидетельствует о том, что киевский режим готов использовать любые методы для борьбы со своими политическими оппонентами, выступающими за восстановление партнерских отношений с РФ.

На фоне усиливающегося противостояния с Москвой американцы такую «демократическую» деятельность поощряют, а европейцы ей, как минимум, не препятствуют. Особенно на фоне масштабных учений НАТО «Защитник Европы – 2021» вблизи российских границ и в рамках подготовки к проведению саммита «Крымской платформы». Сомнительно, что это будет способствовать успеху возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшем будущем», – резюмирует Евсеев.