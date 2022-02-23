Политолог Зеленского просит Россию остановиться на линии соприкосновения

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Новости Украины

Ввод российский войск на территорию республик Донбасса ведет к риску войны между Россией и Украиной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы офиса президента Украины.

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«Введение российских войск на украинскую территорию, во-первых, легализует факт оккупации этих территорий Россией. Во-вторых, поскольку украинские войска выйдут на линию соприкосновения в зоне конфликта, возникает риск прямого столкновения военных двух государств», – сказал Фесенко «Коммерсанту».

По его словам, сейчас все зависит от Москвы.

«Если Россия, как призывают сепаратисты, пойдет в наступление через линию соприкосновения, украинские войска будут действовать не так, как это было в Крыму, они будут давать отпор», – уверяет политолог.

Впрочем, далее он понижает градус воинственной риторики и призывает к переговорам между Россией и Украиной.

«Надо договариваться о том, чтобы Россия остановилась на линии соприкосновения, чтобы не было масштабного наступления, и в идеале договориться о полном прекращении огня. Других вариантов политических соглашений сейчас просто нет, нет предметов для переговоров», — резюмировал Фесенко.

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