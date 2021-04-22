Политологи ставят крест на перспективах бродячего цирка навальнистов

22.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Акции сторонников блогера Алексея Навального, осужденного за мошенничество в особо крупных размерах, уже не в состоянии собирать хотя бы относительно многочисленные митинги.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Марат Баширов, давая оценку вчерашним митингам навальнистов.

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«Замах оказался шире, чем удар. Но есть вопрос, который возникает не только у сторонних наблюдателей, политологов: а куда ушли направленные на «протест» деньги? Ведь помимо донатов были, не исключено, и иные привлеченные средства. Как можно предположить, люди, которые входят в руководство ФБК, понимают, что совсем скоро их организацию могут в России признать экстремисткой», – сказал Баширов в интервью «Комсомольской правде».

Он обратил внимание, что вчерашние акции разительно отличались от январских.

«Были те, кто, возможно, считали себя организаторами, но это не те люди, которые организовывали противодействие силовикам, например, в январе. Было немало фриков. В какой-то момент во главе оказался какой-то дед в трусах с повязкой на голове, размахивающий флагом», – отметил собеседник издания.

«Протест сдулся, многие увидели, что в январе были явно подкупленные люди, которые шли на прямое столкновение с силовиками. И они в большинстве своем были выявлены, задержаны, и им были предъявлены уголовные обвинения. И, скорее всего, они сядут. А силовики, оценивая возможную жесткость действий, сначала анализируют поведение толпы. То, что я видел в среду в Москве – это в большинстве своем были студенты, фрики и некоторое количество бабушек с дедушками, которые всегда бродят по митингам в столицах. И дискутируют с ОМОНом», – добавил эксперт.

По его словам, такого рода «протестующие» не представляют опасности для государства, а потому полиция ограничилась выборочными задержаниями.

«Протесты, возможно, еще будут, но на организации, которая их затевала, похоже, можно ставить крест», – резюмировал Баширов.

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