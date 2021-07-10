Политтехнолог Порошенко: «Война с Россией идет сотни лет»

Новости Украины

Если в 2014 году Украина пыталась завершить войну в Донбассе победой, то сегодня продолжается потеря территорий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованным киевским журналом «Новое время», заявил депутат ВР ряда прошлых созывов, политттехнолог Игорь Грынив, считающийся автором предвыборного лозунга Петра Порошенко «Армія! Мова! Віра».

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«Если в 2014 году были попытки быстро закончить войну, был известный приказ о наступлении, отвоевании огромных территорий; то на сегодняшний день идет потеря территорий», – утверждает Грынив.

Он не соглашается с мнением, что «война не закончится, пока Россия этого не захочет».

«Нет, неправда. Тогда может быть такой ответ: мы никогда не закончим войну, Россия никогда не захочет закончить войну. Давайте не будем наивными – эта война продолжается сотни лет, она не является войной XXI века. Начиная с очень давних времен, Россия выбрала стратегию расширения своих территорий и захват новых земель: Финляндия, Польша, Прибалтика, Украина и т. д. Но маленькая Финляндия выиграла войну с Россией, с большим Советским Союзом», – переворачивает с ног на голову реальные исторические факты политтехнолог.

«Тогда почему Порошенко не удалось закончить, выиграть войну с Россией?», – поинтересовалось издание.

«Не были готовы. Мы знаем о состоянии армии, которую мы получили в 2014 году. Со стороны России велась действительно большая подготовка к этой войне с использованием предыдущей власти Януковича. Министр обороны был пророссийским, Служба безопасности – полностью контролируется Россией. Вот вам и ответ», – оправдывается Грынив.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Грынив попался на краже предвыборного лозунга у президента РФ Владимира Путина, после чего уличенный соратник Порошенко понес ахинею в эфире ТВ.