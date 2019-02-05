Политтехнолог Тимошенко признал, что она лишь пудрит мозги лохорату

05.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если на предстоящих выборах президента Украины победит Юлия Тимошенко, то Украина продолжит ориентацию на Запад.

Об этом в интервью киевскому журналу “Новое время” рассказал политтехнолог Сергей Гайдай, сотрудничающий с Тимошенко.

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По его словам, обещания Тимошенко добиться зарплаты в полторы тысячи евро для украинцев говорятся лишь для избирателей, а сам Гайдай надеется, что она, придя к власти, “так или иначе сделает хотя бы одну вещь, важную для экономики”.

“Начнет каким‑то образом убирать коррупционеров, или вынуждена будет позвать экспертов, как когда‑то Пиночет позвал, – уточнил политтехнолог. – И ему построили правую экономику, и Чили сейчас успешная страна”.

Также он убежден, что при Тимошенко не стоит ожидать улучшения отношений с РФ.

“Все россказни о том, что она возьмет пророссийский вектор, мне кажутся чушью, придуманной на Банковой. Она будет ориентироваться на Запад, НАТО, ЕС — это все у нее искренне. И у нее есть одно отличие от Пет­ра Алексеевича — она попытается, если ей верить, соскочить с иг­лы транша МВФ. Как это у нее получится, не знаю”, – заявил эксперт.

При этом он согласился, что без решения о приватизации земли Тимошенко автоматически соскочит со всех траншей МВФ.

“А что касается модернизации [в случае победы Тимошенко] — тут я скептик”, – признал Гайдай.

Также Гайдай, рассказал, что раньше сотрудничал с Петром Порошенко, отметив, что тот потерял нравственность.