Политтехнолог Тимошенко признал, что она лишь пудрит мозги лохорату
Если на предстоящих выборах президента Украины победит Юлия Тимошенко, то Украина продолжит ориентацию на Запад.
Об этом в интервью киевскому журналу “Новое время” рассказал политтехнолог Сергей Гайдай, сотрудничающий с Тимошенко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
По его словам, обещания Тимошенко добиться зарплаты в полторы тысячи евро для украинцев говорятся лишь для избирателей, а сам Гайдай надеется, что она, придя к власти, “так или иначе сделает хотя бы одну вещь, важную для экономики”.
“Начнет каким‑то образом убирать коррупционеров, или вынуждена будет позвать экспертов, как когда‑то Пиночет позвал, – уточнил политтехнолог. – И ему построили правую экономику, и Чили сейчас успешная страна”.
Также он убежден, что при Тимошенко не стоит ожидать улучшения отношений с РФ.
“Все россказни о том, что она возьмет пророссийский вектор, мне кажутся чушью, придуманной на Банковой. Она будет ориентироваться на Запад, НАТО, ЕС — это все у нее искренне. И у нее есть одно отличие от Петра Алексеевича — она попытается, если ей верить, соскочить с иглы транша МВФ. Как это у нее получится, не знаю”, – заявил эксперт.
При этом он согласился, что без решения о приватизации земли Тимошенко автоматически соскочит со всех траншей МВФ.
“А что касается модернизации [в случае победы Тимошенко] — тут я скептик”, – признал Гайдай.
Также Гайдай, рассказал, что раньше сотрудничал с Петром Порошенко, отметив, что тот потерял нравственность.
Метки: президентские выборы на Украине, Сергей Гайдай, Юлия Тимошенко
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.