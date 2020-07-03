Политую кровью русских землю отдали туркам
Турецкая государственная строительная компания TOKI займется застройкой района в Херсоне жильем для беглых меджлисовцев.
Об этом говорится в решении Херсонского горсовета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, под застройку отдают землю в микрорайоне Таврический 4-Б, где будут возведены несколько четырехэтажных домов, мечеть и культурный центр. Заказчиком выступает «Фонд национального благосостояния Крыма».
По словам экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, этим решением Украина добровольно отказалась от своей земли в пользу Турции в обмен на сомнительную помощь.
«Самое страшное, что херсонская земля была обильно полита русской кровью, и русские всегда побеждали. Вспомним Османскую империю. А сегодня дурак и шут Зеленский подписал за копеечную помощь Турции документ, и отдает землю. Это страшно, когда земля без боя отдана чужому народу. Херсонцы еще ужаснутся от этой беды, все проблемы для Херсонщины еще впереди.
Жаль, что это так происходит – за какую-то копеечную помощь отдают нашу землю чужому народу. Вот так бездарно Зеленский относится к своему народу, это и есть гибридная война – без боя, бесплатно отдаем свои земли», – заявил Журавко.
Ранее глава Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил, что украинская власть собралась строить отдельный городок для крымчан-майданщиков, не поддержавших воссоединение с РФ и сбежавших из полуострова.
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