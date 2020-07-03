Политую кровью русских землю отдали туркам

03.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Турецкая государственная строительная компания TOKI займется застройкой района в Херсоне жильем для беглых меджлисовцев.

Об этом говорится в решении Херсонского горсовета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, под застройку отдают землю в микрорайоне Таврический 4-Б, где будут возведены несколько четырехэтажных домов, мечеть и культурный центр. Заказчиком выступает «Фонд национального благосостояния Крыма».

По словам экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, этим решением Украина добровольно отказалась от своей земли в пользу Турции в обмен на сомнительную помощь.

«Самое страшное, что херсонская земля была обильно полита русской кровью, и русские всегда побеждали. Вспомним Османскую империю. А сегодня дурак и шут Зеленский подписал за копеечную помощь Турции документ, и отдает землю. Это страшно, когда земля без боя отдана чужому народу. Херсонцы еще ужаснутся от этой беды, все проблемы для Херсонщины еще впереди.

Жаль, что это так происходит – за какую-то копеечную помощь отдают нашу землю чужому народу. Вот так бездарно Зеленский относится к своему народу, это и есть гибридная война – без боя, бесплатно отдаем свои земли», – заявил Журавко.

Ранее глава Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил, что украинская власть собралась строить отдельный городок для крымчан-майданщиков, не поддержавших воссоединение с РФ и сбежавших из полуострова.