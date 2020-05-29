«Полк Победы» попал под каток украинских репрессий

29.05.2020, Киев, Артем Клименко

На Украине усиливаются репрессии против организаторов памятных мероприятий, посвященных 9 Мая. Так, в Запорожье в канун Дня Победы силовики устроили ночной обыск в офисе организации «Полк Победы», чтобы сорвать запланированный и согласованный с властями автопробег, но при этом репрессивная машина Украины не обращает внимание на героизацию гитлеровцев и демонстрацию запрещенной законодательно нацистской символики.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал запорожский журналист и правозащитник, бывший политзаключенный Павел Волков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

ПолитНавигатор: Чем завершилась запорожская история с проведением «Полка Победы», которому препятствовала полиция? Было ее продолжение в суде?

Павел Волков: Суд был пока только по аресту имущества участников автопробега. Это флаги «Полк Победы», «75 лет Великой Победы», автомобили, компьютеры, красные маски со звездой и всякое такое. Вроде как для экспертизы хотят.

Хотя зачем тратить государственные деньги на дорогую процедуру, если очевидно, что там нет запрещенной символики?! Тем более все эти флаги и тираж газеты «Полк Победы» заранее согласовывались в МВД и СБУ. Судья в итоге вернул почти все, оставив по одному экземпляру флагов и газет для экспертизы. Так что пока от «пидозры» никто не застрахован.

Там интересно другое. Оказалось, что заявление в полицию написал начальник УСБУ. Ему не понравился пост организатора акции Андрея Иванова про фронтовиков на аватарках в соцсетях.

ПолитНавигатор: А что было крамольного в этом посте?

Павел Волков: Ничего. Там говорилось: «Всем, кому дорога память подвигов советского солдата в годы Великой Отечественной войны, защищавших нашу Родину от фашистского порабощения, предлагаю заменить свою аватарку фотографией своего фронтовика. Давайте вместе в эти памятные дни превратим социальные сети в большой Бессмертный полк». А также было изображение с серпом, молотом и звездой.

ПолитНавигатор: Полиция не привлекает начальника УСБУ за ложный вызов?

Павел Волков: А полиция (по документам) приехала по звонку «102» от некоего Плотницкого, потому что из офиса Полка якобы грузили в машины «немецкие флаги». Это даже не смешно. При этом на самом деле полиция и СБУ дежурили под офисом целый час до того времени, когда, якобы, поступил звонок.

ПолитНавигатор: Вы в суде были как журналист?

Павел Волков: Да. А в автопробеге участвовал тоже для репортажа. Ехал с друзьями в машине. Почему-то судья Добрев не хотел пускать журналистов. Послал на амбразуру секретаря, чтобы та сослалась на несуществующее постановление Верховного суда о карантинных ограничениях. Судье подали отвод. И пока его рассматривали, другой судья нас без проблем пустил. Отвод отклонили, но мы остались в зале!..

ПолитНавинатор: И что вышло из этого роя наездов на Полк Победы?

Павел Волков: Я сомневаюсь, что дело будут раскручивать дальше. Экспертиза в институте Бокариуса ничего не покажет, и предъявить будет нечего. Тут была выполнена конкретная задача – срыв автопробега 9 мая.

ПолитНавинатор: Интересные аналогии напрашиваются. У автопробега Полка Победы не было никакой запрещенной символики, но его срывают правоохранители. Шествиям почитателей дивизии СС «Галичина» никакие полицаи не препятствуют. Хотя на днях Киевский окружной административный суд признал символику этой дивизии нацистской.

Павел Волков: Это приятная мелочь: киевский суд сказал моему «любимому» персонажу Вятровичу, что дивизию СС «Галичина» нельзя называть хорошей, потому что есть закон об осуждении коммунизма и нацизма. Собственно, об этом уже несколько лет говорят граждане антифашистских взглядов, указывая на явно запрещенную нацистскую символику, которую в открытую используют не только так называемые добробаты, но и подразделения МВД.

Даже Зеленский не так давно щеголял на передовой с шевроном СС «Мёртвая голова».

Любая власть пишет законы так, чтобы ей было хорошо, а её противникам — плохо. Но написать под себя закон, а потом самим его же и нарушать — это, пожалуй, украинское ноу-хау.

Собственно говоря, судить по указанному закону можно и местные власти ряда областей, и институт нацпамяти, и бог знает ещё кого. Просто надо не стесняться массово подавать иски. А то получается, что мы не пользуемся имеющимся законом.

Противники пользуются, задерживая пенсионеров с красными флагами или кошмаря граждан, празднующих День Победы. А должны, раз есть такая возможность, пользоваться и мы. Вот сказали Вятровичу, что он реально пропагандировал СС и это незаконно. Значит надо добиваться внесения в ЕРДР, а затем доведения до суда уголовного дела против него.

ПолитНавинатор: Думаете, это возможно?

Павел Волков: Это не Порошенко с неприкосновенностью — за такой бросовый материал, как одиозный Вятрович, мало кто заступится. Особенно если широко объяснить на международных площадках, что он реально пропагандирует СС.

Зато будет прецедент, то есть еще один шаг к тому, что местные нацисты по своему скудоумию называют реваншем. Это не реванш, это постепенное возвращение страны в правовое русло. Точнее потенция такого возвращения. Пока мы не будем сами активно этим заниматься, само ничего не произойдёт.

ПолитНавинатор: Вы много пишете о правовом беспределе, широко освещаете вопиющие судебные процессы над жителями Донбасса, угодившими под репрессивную машину только потому, что они проживали на той территории…

Павел Волков: Третий год находится в СИЗО Андрей Татаринцев. Его дело рассматривается в Куйбышевском районном суде Запорожской области. Он был предпринимателем в Луганской области, продавал горюче-смазочные материалы. После начала войны местная милиция «предложила» ему передать топливо в детскую больницу и станцию переливания крови. Отказаться он не мог. Да и почему надо от такого отказываться?

В 2015-м Татаринцев вместе с женой и маленьким ребенком переехал в Киев, где у него родственники. Взяли его в 2017 году. Адвокаты убеждены в том, что у него просто хотят отжать бизнес. Обвиняют его также в том, что он якобы избивал украинских пленных в Снежном. Но он в ДНР в то время не был. И ополченец с позывным Малыш, с которым его пытаются связать, уже погиб.

ПолитНавинатор: А как его пытаются привязать к ополченцу Малышу?

Павел Волков: Потерпевшие, два атошника, говорят, что их избивал Малыш, и, по их словам, это Татаринцев. При этом в показаниях Малыш у них восточной внешности и с чёрной бородой. А у Татаринцева внешность славянская, и он русый.

ПолитНавинатор: На какой стадии этот судебный процесс?

Павел Волков: Начну с того, что Татаринцев болен сахарным диабетом 2 типа. В суде ему постоянно вызывают скорую, меряют сахар, он в 2-3 раза выше нормы. В СИЗО его не лечат и не дают диетическое питание.

А процесс «всё чудесатее и чудесатее». В дело вошел еще один адвокат, очень известный в Запорожье, Вадим Кравцов. Он попробовал приостановить производство на основании того, что из-за продолжительной болезни дело больше 2 лет не рассматривается. Но суд отказался. Так что решили все-таки зачитывать обвинительный акт и доказывать невиновность. Прокурор снова кричит о затягивании процесса защитой, а при этом сам не предоставляет вовремя нужные документы, из-за чего заседание переносят. Следующее назначено на 10 июня.

Я надеюсь, случится перелом, поскольку адвокаты затребовали из СИЗО историю лечения Татаринцева и пригласят в суд комиссию врачей, которая даст оценку: нормально его лечат в СИЗО или нет. Потому что продление меры пресечения постоянно мотивируется справкой из СИЗО, где сказано, что его нормально лечат. Конечно же, это не так. Никакого лечения для диабетиков, в том числе назначенного диетического питания, там нет. С собой в суд Татаринцеву раньше вообще ничего не давали. После того, как к делу было привлечено внимание СМИ и правозащитников, стали давать белый хлеб с маслом и всякую другую ерунду. И это для диабетика…

На последнем заседании адвокат посоветовал суду при продлении меры не ссылаться на обвинительный акт как на доказательство наличия рисков. Поскольку содержимое обвинительного акта — это еще недоказанный факт. Судьи прослушали и вообще никак не мотивировали продление — просто поверили словам прокурора о наличии рисков, хотя по УПК он обязан предоставить документальные доказательства таковых.

ПолитНавинатор: Говорят, что слово «риски» — это вообще какое-то кодовое слово в политических процессах, которым обвинение подсказывает судьям, чем и куда ходить…

Павел Волков: Прокурор, как обычно, даже не пытается что-то доказывать. Говорит: «Я так считаю». Конечно, это незаконно как со стороны прокурора, так и со стороны суда.

Проблема в том, что доказывание невиновности может занять несколько лет, так как в материалах дела — документы о том, почему ЛНР террористическая организация. Нельзя человека привлекать по статье «Содействие террористам», не определив, кто террорист. Сделать это может только суд.

Так что прокурор сначала несколько лет будет доказывать терроризм ЛНР, и только потом возьмутся за Татаринцева. К тому времени уже пройдет максимальный срок по его статье. Поэтому, несмотря на уверенность в своей невиновности, Андрей задумывается об обмене. Со своей болезнью и без лечения за такое время в СИЗО он может просто умереть.

ПолитНавигатор: Но были же и оптимистичные решения суда, например, когда выпустили из-под стражи макеевских водителей, которые возили пенсионеров с неподконтрольной на подконтрольную территорию?

Павел Волков: Это дело закономерно разваливается. И я надеюсь, что скоро мы услышим оправдательный приговор. Но интересно, что наше дело макеевских водителей, похоже, имеет продолжение. В январе-феврале этого года СБУ схватила еще двух водителей — одного (с женой) из Алчевска, другого из Луганска.

ПолитНавинатор: Тоже «пенсионный терроризм»?

Павел Волков: Да, оба они везли пенсионеров на украинскую территорию для оформления пенсий до того, как в марте закрыли КПВВ на карантин. Все то же, что и в деле макеевских водителей. Теперь пытаются пришить, что алчевский и луганский водители работали на МГБ ЛНР и завладевали пенсиями, чтобы передавать их террористам.

Власти нужен хоть один обвинительный приговор по такому делу, чтобы заблокировать пенсии после того, как откроют КПВВ. Хотя, когда их откроют, тоже неизвестно, поскольку это связано не с окончанием карантина, а только с решением руководства ООС.

Скорее всего, ещё следствие, в суд не передали. И мы не знаем, кто это и кто их защищает. А желательно узнать.