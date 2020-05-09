«Такого не было даже при Порошенко». В Запорожье полиция терроризировала автопробег

09.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Запорожье местная полиция всю ночь обыскивала организацию «Полк Победы», которая четвертый год устраивает автопробеги к 9 мая. Также была предпринята попытка остановить и саму акцию.

Об этом в «Facebook» заявили участники и журналисты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, киевский блогер Мирослава Бердник сообщила, что начиная с 8 мая в автомобилях, припаркованных у офиса «Полка Победы» прошли обыски. По ее данным, более 20 полицейских оцепили офис.

«Изъяли китайские маски со звездочками, которые организация закупила, чтобы раздавать людям во время завтрашнего автопробега. Изъяли флаги, часть газет и все, что связано с праздником. Якобы для проведения экспертизы, но предмет этой экспертизы не понятен – на изъятых предметах нет запрещенной символики. Единственное разумное объяснение данных действий – попытка срыва завтрашнего автопробега в честь Дня Победы», – рассказала Бердник.

Она также написала, со ссылкой на руководителя «Полка Победы» Андрея Иванова, что организация несколько лет проводит мероприятия с этой символикой и претензий никто не предъявлял.

«По его словам, такого не было даже при Порошенко. Мирная акция перед Днем Победы – государственного праздника! С разрешённой символикой! Это выглядит просто как запугивание!», – резюмировала Бердник.

Сегодня, 9 мая, полиция опять атаковала автопробег. «А у нас сделано все, чтобы сорвать автопробег «Полка Победы». Всю ночь – обыски у организаторов. Андрея Иванова отпустили только после начала автопробега», – написал также запорожский журналист Павел Волков.

Он добавил, что по ходу движения полиция вырывала из колонны одну машины за другой, а потом колонну вообще остановили без всяких комментариев.

«Держали, мурыжили, а потом отпустили, заставив снять флаги, хотя на них не было запрещенной символики. Таким образом, полиция просто разрушила согласованную с городскими властями автоколонну», – отметил Волков.

Кроме того, по данным журналиста, радикалы из «Нацкорпуса», прибывшие к началу мероприятия, «потусовались рядом и убыли».

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня в Житомире на возложении цветов бандеровцы набросились на красные флаги.