Полковник: Эффективность ударов по Киеву оценивается очень просто – может ли враг потом бить по России?
Сегодняшний ночной удар по Киеву вряд ли является демонстрацией накануне саммита НАТО в Турции. Скорее, ВС РФ пытаются накрыть выявленные разведкой места производств вражеских баллистических ракет и беспилотников.
Об этом «ПолитНавигатору» рассказал экс-руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук.
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«Удары огневой поддержки, какими бы они ни были – ракетные, дроновые, артиллерийские – наносятся всего с двумя целями.
Первая цель — это огневая поддержка активных боевых действий: наступление, отсечение сил противника, когда он пытается организовать наступление.
А второй вариант — это тогда, когда ты обескровливаешь противника, чтобы лишить его определённых важных ресурсов, после которых наступает тоже определённый перелом.
Мы сейчас бьём по конкретным целям, так как противник наращивает ресурс, в первую очередь ресурс БПЛА, плюс ведёт разработку баллистических снарядов.
Я думаю, что это очень прагматические удары, связанные с попытками понизить или остановить наращивание боевого потенциала врага.
Насколько они эффективны, это всегда понятно по итогу. Итог — это летят в нашу сторону дроны и ракеты или нет?
А весь этот символизм – НАТО, не НАТО – я в него очень сильно не верю, потому что он не имеет никакого практического смысла», – заявил Пинчук.
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