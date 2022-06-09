Полковник объяснил, почему Израиль кинул Украину с «Железным куполом»

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Новости Украины

Германия тянет с поставками Украине своей бронетехники, потому что опасается, что « Леопарды» и прочий немецкий зоопарк » быстро начнёт уничтожаться, что сыграет как антиреклама германского вооружения.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт, полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». «Есть еще реклама того же ВПК. Посмотрите на ту ламбаду, которую сейчас танцуют немцы – не хотят, чтобы их бронетехника попала на театр. По одной просто причине: когда начнут жечь «Леопарды», а их начнут жечь обязательно, потому что танк можно сжечь любой. А в условиях оперативного господства в воздухе это особенно интересно. То соответственно, это же какая реклама? Турки сейчас выступают на счет «Байрактаров» и так далее. А плохая реклама это не только бабки, что не будут закупать оружие. Плохая реклама это еще и спокойствие граждан», – сказал полковник.

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«Вот сейчас есть система «Железный купол», который у Израиля. Я подозреваю, что Израиль поставлять не хочет ровно потому, что он понимает, что «Железный купол» против самопальных ракет Хезболлы, он нормальный. А вот тот же самый «Железный купол» против того же арсенала, который имеет ВС РФ, он может и останется железным, но станет дырявым», – рассказал Трухан.