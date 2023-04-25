Стало известно, как американцы заводят украинские дроны в Россию

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Россия нуждается в усилении своей противовоздушной обороны внутри страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев, отвечая на вопрос, как начиненный взрывчаткой украинский дрон оказался в Подмосковье.

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«Для того, чтобы обеспечить непрерывную систему противовоздушной обороны и разведки, сегодня требуется усиление западного направления. Раньше в этой зоне вдоль границы с Украиной базировался корпус ПВО полного состава, включая пять зенитных ракетных полков, три истребительных авиаполка. Во время реформирования Вооруженных сил этот корпус ПВО сократили. Полки с этого направления убрали. А в их зоне ответственности было огромное пространство между Московским округом ПВО и госграницей. Там, конечно, сейчас есть какие-то силы ПВО, но много средств задействовано непосредственно для проведения СВО», – сказал Хатылев в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что сил ПВО, несущих дежурство внутри страны, пока недостаточно, а потому их количество нужно увеличить в 2-3 раза.

При этом эксперт подчеркивает, что украинские операторы дронов осведомлены, где появляется воздушная лазейка.

«Алгоритм действий такой: радиотехническая разведка США проводит мониторинг всей ситуации вдоль всей границы. И они четко знают, если, допустим, первый дивизион такого-то полка находится на техническом обслуживании, значит зона поражения на участке его ответственности, который пока прикрывает другой дивизион, уменьшилась. Пользуясь ситуацией, ВСУ могут отправить беспилотник, летящий на предельно малой для нашего комплекса С-400 высоте в 10-15 метров, безопасным маршрутом», – говорит полковник.

По его словам, для зенитных комплексов ближнего действия «Панцирь», работающих, в том числе по низколетящим целям, дроны тоже очень неудобная цель.

«В принципе, нужны какие-то дополнительные средства разведки, чтобы можно было обнаружить такую маловысотную цель на дальности хотя бы 20-30 километров с тем, чтобы своевременно передать целеуказание или дать команду, допустим, расчету переносного зенитного комплекса стрелять по такой цели. Ему должны сообщить: идет такая-то цель, она появится с такого-то направления. И зенитчики должны быть готовы ее уничтожить», – подчеркнул собеседник издания.

Он полагает, что причиной падения еще одного украинского дрона под Коломной стала работа станции РЭБ «Поле-21»?

«Так вот, тогда он упал именно из-за того, что это система ему поставила помеху и аппарат врезался в землю. Так что, вполне возможно, я бы даже сказал – скорее всего, этому аппарату под Ногинском точно такая же наша станция радиоэлектронной борьбы тоже перекрыла навигацию и систему наведения. Потому этот аппарат и был обнаружен уже на земле. Не обязательно сбивать такие дроны зенитными ракетами. Это дорого. У нас есть для этого и другие средства уничтожения», – резюмировал Хатылев.