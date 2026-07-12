Полковник СБУ: Если русские попрут на Черниговщину – бусификация покажется цветочками
У Украины совершенно нет резервов для прикрытия возможного наступления русских на Черниговщину с территории РФ или из Белоруссии.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наша армия, хоть сейчас и недобирает личный состав, но сдерживает ресурсы, которые есть. Но если Россия увеличит и начнёт готовить резервы, конечно, нужно будет нашей власти принимать решения, где мы будем брать дополнительные резервы, чтобы на это реагировать.
Я не беру очаговые их наступления на Сумщине, на Харьковщине, но основной фронт – это Запорожская и Донецкая области», – рассуждал он.
«Если они сейчас там сформируют новые дивизии, если они сформируют и, например, откроют Черниговский фронт, а не дай бог, с Белоруссией договорятся, то конечно тех сил и средств нам далеко не хватит, чтобы им противостоять.
Поэтому, конечно, решения какие-то надо будет принимать и думать, как этому противостоять. А это могут быть вещи, которые будут далеки от тех, которые мы сейчас видим», – предупредил Костенко.
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