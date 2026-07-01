Белоруссию мы запугали. Русские пойдут в наступление из Брянска – главком ВСУ Сырский

Русские прорабатывают вариант наступления из Белоруссии с целью захвата Киева, однако самый вероятный вариант развития событий, что ВС РФ пойдут из Брянской области.

Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны учитывать даже самые худшие варианты развития. Мы знаем, что Путин поставил задачу Генштабу просчитать разные варианты ведения наступательной операции, в том числе, с территории Белоруссии с целью захвата Киева, других территорий, и российский Генштаб рассчитал несколько вариантов действий.

Насколько они реалистичны – с оглядкой на последние события, я не думаю, что руководство Белоруссии решится использовать собственную территорию и давать её агрессору для использования в качестве плацдарма для наступательной операции. В то же время, мы учитываем и такой вариант», – сказал Сырский.