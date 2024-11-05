Полковник СБУ: Падкий на хайп Зеленский клюнул на уловку РФ с войсками КНДР

Вадим Москаленко.  
05.11.2024 15:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, КНДР, Россия, Украина


Курская авантюра из наступательной операции для ВСУ перешла в мобильную оборонительную, а сейчас уходит в позиционный тупик, и русские делают всё, чтобы продолжать использовать этот плацдарм для уничтожения ВСУ.

Об этом на канале «Чёрный лебедь» заявил полковник СБУ в отставке, украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Курская авантюра из наступательной операции для ВСУ перешла в мобильную оборонительную, а сейчас уходит...

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 «Противник перехватил стратегическую инициативу, мы попытались у него её перехватить с помощью курской наступательной операции, но она не получилась. Во-первых, Курское направление – тактическое, а не стратегическое, и оно в результатах российско-украинской войны никакой роли играть не будет. Нет, в рамках переговоров будет, но когда противник остановится, а если он не закончит вести боевые действия? Мы там будем держать плацдарм, терять ресурсы, силы и средства, а он дальше будет двигаться?

Курское направление было нашей политической, психологической победой в течение первого месяца, но мы его профукали, и наступательная операция перешла в оборонительную мобильную, а сейчас перейдёт в позиционный тупик», – сказал Стариков.

И здесь, по его мнению, неслучайно возникла северокорейская тема.

«Курское направление, если брать по Сунь-цзы, это «удар в пустоту». Мы ударили в пустоту, легко вошли, они целый месяц думали, что делать? Они не думали, они нас туда затягивали. По моему мнению, для того, чтобы как можно дольше держать нашу группировку на Курском направлении, РФ придумала в числе других задач и северокорейскую тему. А мы подхватили! У нас слабость на хайп, чего бы не подхватить? А дай-ка мы всем скажем, и весь мир начнёт поддерживать. А вы видите – Запад-то не реагирует», – считает эксперт.

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