Полковник СБУ: Россия дозированно применяет силу, чтобы парализовать НАТО

Вадим Москаленко.  
19.05.2024 18:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Низкий темп продвижения русских обусловлен тем, что таким образом Россия медленно, но решает свои задачи, при этом, не провоцируя НАТО на прямое столкновение на территории Украины.

Об этом на канале «Вышка» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Низкий темп продвижения русских обусловлен тем, что таким образом Россия медленно, но решает свои...

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Ведущий Вадим Карасёв напомнил, что Владимир Путин в Китае говорил, что брать Харьков в планах нет, и задался вопросом, в чём военная цель русских.

«Концепция преднамеренно ограниченного применения военной силы. Что это означает? Дозированное применение силы для недопущения столкновения с блоком НАТО. Заявления президента Франции, министра иностранных дел Соединённого Королевства о введении войск, потом, проведение сейчас учебных занятий с тактическим ядерным вооружением – это всё идёт к тому, чтобы не было сталкивания между РФ и НАТО», – утверждал он. 

«Поэтому двигаются так медленно, чтобы у блока НАТО, у Франции, у других стран не было мотивов вводить войска. А Путин делает всё возможное для выполнения своих целей. А цели – они двигаются дальше, они потихоньку продвигаются, не спеша – на решение стратегических политических вопросов», – ответил Стариков.

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