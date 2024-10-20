Полковник СБУ в отставке: «Здобулы! Мы воюем за хунту и военную диктатуру»

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Украина от войны за «незалежность» и «демократию» скатилась к опричнине и рекрутчине.

Об этом киевскому журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шелест напомнил об убийстве в Одессе Бейбутяна, который помогал военкоматам могилизировать население, отметил усиление рейдов ТЦК по всей стране с брошенными машинами на блокпостах и т.д.

На этом фоне он обратил внимание на официальное обращение от сухопутных войск ВСУ с угрозами заводить уголовные дела за публикацию видео с насильственной «бусификацией».

«Когда военные начинают разговаривать со своим народом таким слогом, то это очень опасно. Военные подчиняются гражданским, а если военные начинают командовать, то это уже хунта. Этого делать ни в коем случае нельзя, пусть самое плохое, но оно должно быть гражданское. Военных к власти допускать нельзя. Помните, у нас был патриотичный подъём, добровольцы пошли защищать, проблем не было, говорили, что «война народная», и успехи были. Потом через год это забылось, и пошло как-то вяло. А сейчас к чему пришли? К рекрутчине, к опричнине. Вы все обязаны и т.п. У меня вопрос – ради чего мы воюем? … В «Раше» – что у них там? Авторитаризм, тоталитаризм, как пишут наши пропагандисты. Да, авторитаризм. Так что – мы превращаемся в авторитарное государство? Это за что мы воюем, к чему мы пришли», – сокрушался в ответ Стариков.