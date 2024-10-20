С почином: В Одессе застрелили могилизатора. Кто следующий?

Казалось, что за сухим сообщением полиции «покойник с огнестрельными ранениями обнаружен на обочине дороги в пригороде Одессы» нет ничего необычного — будни. И даже первые версии следователей — «заказное убийство и возможный конфликт на дороге» — тоже были ни о чем, тем более во время войны. Пока не выяснилась личность жмура — известный в Одессе персонаж Геннадий Бейбутян.

Фигурант ряда криминальных скандалов. Застрелен тремя пулями — две вошли в область грудной клетки, третья попала в голову. Лежал неподалеку от своей распахнутой «Теслы». В общем, не на «Жигулях» в последний раз прокатился, и явно не в лес за грибами.

Итак, Бейбутян — владелец ряда коммерческих структур: «Автопуть», «Автотех», «Жилкомплекс»… да их еще с десяток! Только в названиях нет ничего ни про грибы, ни про ромашки — только про то, что ассоциируется с деньгами, большими. Но первостепенно, что трудился этот многостаночник еще и главой военизированного формирования «Подразделение Содействия Правоохранительным Органам» (ПСПО).

Неясно, правда, чем эти экипированные до зубов «вагнеры на минималках» содействовали органам, и чем органы отличаются от бандитов, но имя Бейбутяна неоднократно всплывало в связи с тем, что его бойцы работали вместе с ТЦК. То есть разобрались — Бейбутян помогал военкоматам могилизировать население. Настоящий Робин Гудян, отнимающий повестки у богатых и раздающий их бедным.

К примеру, во время очередного акта могилизации орлы Бейбутяна так разошлись, что выбили стекло в автомобиле одессита, который с первого раза не поддался могилизации. К слову, в самом ТЦК тогда открестились от ПСПО как от Сатаны — мол, не знаем и отношения не имеем. И так каждый раз, когда «робин гуды» отличались по мелочам — избивали кого-то или калечили.

«Кроме того, организация фигурировала в коррупционном расследовании о выдаче своих удостоверений за деньги. В конце сентября этого года заместителя председателя ПСПО задержали за помощь военнообязанным в уклонении от мобилизации. Следствие считает, что за деньги он обещал оформить удостоверение работника общественного формирования, члены которого имеют бронь от мобилизации», — сообщают журналисты украинского агентства «Центр публичных расследований».

Так что можно только догадываться, кто крышует это провинциальное гестапо, если членство в нем означает отмазку от армии, а тэцэкашники его побаиваются. Ну, кто там среди нацистов главный «не-лох», утилизирующий вынужденных граждан Украины миллионами…

Что касается предварительных версий следствия — заказухи и бытового конфликта, то, учитывая бэкраунд Бейбутяна, все может быть. Только вот когда он со своим бандформированием занимался рейдерством — отжимом бизнеса и гаражных кооперативов, его почему-то не то что не пытались убить, но даже не пугали. А как зашел в большую могилизацию, так и выпилился.

Учитывая, что наравне с ПСПО отправлять на смерть одесситов помогают еще и полицейские, и сформированная мэром Трухановым по сути частная армия «Муниципальная стража», и вооруженные бандиты в пикселе из «Уличного фронта», которых курирует эсбэушный сексот Ганул… то возникает вопрос — кто следующий будет найден с пулей во лбу? Ведь люди — если, конечно, выживут в происходящей мясорубке — никогда не простят им массовую могилизацию.