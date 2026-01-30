Если бы Дональд Трамп не лукавил, войну на Украине можно быстро прекратить, запретив передачу разведданных ВСУ и убрав Зеленского из Киева.

Об этом на канале судьи Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он может вмешаться и остановить происходящее. Он может сделать несколько очень простых вещей. Во-первых, он может перекрыть поток денег и оружия из США и сказать: «Всё, вы своё получили, мы больше вас поддерживать не будем». А потом он скажет европейцам: «Я не хочу, чтобы вы их поддерживали. Если вы их поддерживаете, то вам придётся за это заплатить, потому что мы не собираемся вечно вас защищать». Наконец, у него всегда была возможность обратиться к спецслужбам и сказать: «Зеленского нужно убрать. Кто-нибудь заберите его и увезите из страны».

Однако, поскольку так не происходит, «Зеленский останется у власти до тех пор, пока его не свергнут – либо его собственный народ, либо русские», считает полковник.