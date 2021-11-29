Полковник Трухан: Лукашенко подставляет Россию угрозами в адрес Евросоюза

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Российская сторона отнюдь не в восторге от воинственных заявлений Александра Лукашенко, угрожающего Евросоюзу дальнейшим обострением миграционного кризиса. Кремлю не нужны обвинения в причастности к эскалации конфликта.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил российский военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он просто не понимает, что там, где играют взрослые пацаны, им даже маленькие траблы не нужны никакие. Потому что, зацепившись за это, можно разрушить все договоренности. Сейчас Путину можно шпильку подставить – «а откуда у тебя Лукашенко собрался афганцев брать?». Они мечтают затянуть Россию каким-то образом в этот кризис. Наши уже отплевываться устали на эту тему, что «это не мы». Путин четко разложил – да, мигранты, да, идут за хорошей жизнью и европейским социалом – ну разве плохо ничего не делать и деньги получать?» – напомнил Трухан.

Ранее Александр Лукашенко потребовал от Евросоюза возобновления договора о реадмиссии, который был разорван после Беломайдана. По этому соглашению Минску регулярно перечислялись деньги на охрану границы. В противном случае миграционный кризис продолжится, пригрозил Батька.