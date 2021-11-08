Полковник Трухан непечатно рассказал о переговорах с Лукашенко

Если Александр Лукашенко будет и впредь уклоняться от обязательств по интеграции в рамках Союзного государства, Белоруссии не стоит ждать денежной помощи от России.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил обозреватель, военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко везде пытается: «Дайте денег, дайте денег». Ему сказали: «Пошел в *опу», по-русски говоря, извините меня за прямоту и резкость», – пересказал суть переговоров Трухан.

По его словам, позиция российских переговорщиков с Лукашенко заключалась в следующем: «Хочешь денег – иди в частном порядке, занимай в частных российских банках, если кто-то рискнет с тобой работать».

«Эти все интеграционные программы говорят о чем? Хочешь – договаривайся с российскими хозяйствующими субъектами. Не сумел договориться – твои проблемы, вот и все. И поэтому по тому же рынку газа, он отнесен аж на 23-й год, это будут очень долгие и напряженные разговоры. А Лукашенко денег как никто не давал, так никто и не даст просто так. Вот и все, все переводится в плоскость нормальной работы хозяйствующих субъектов, – в чем здесь проблема, я не вижу. Не будет выполнять, значит, не будет у него денег, вот и все, все предельно ясно, прозрачно и открыто», – резюмировал Трухан.

Ранее политический эксперт Андрей Суздальцев заявил, что Владимир Путин не случайно отказался от очного проведения заседания Высшего госсовета Союзного государства, дистанционно выйдя на связь с Александром Лукашенко из Крыма – из-за такого формата Лукашенко не смог попросить денег у России, что он традиционно делал при личных встречах.