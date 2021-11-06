Путин поставил Лукашенко перед выбором: Хочешь денег – приезжай в Крым

Владимир Путин не случайно отказался от очного проведения заседания высшего госсовета Союзного государства, дистанционно выйдя на связь с Александром Лукашенко из Крыма.

На это обратил внимание в эфире интернет-канала PolitWera российский политолог Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, из-за такого формата Лукашенко не смог попросить денег у России, что он традиционно делал при личных встречах.

«Лукашенко не устроил формат, этот онлайн-формат, потому что есть такое понятие, что, когда Лукашенко видит вживую Путина, сразу: «Дайте деньги». А тут не получилось…

И он расплакался в итоге практически, обиделся, что нет живого контакта: «Я тут тоже хотел прилететь в Севастополь, в Крым, но меня не пустила Украина».

Как тебя не пустила Украина? Ну, облети ты Украину», – предложил решение «проблемы» Суздальцев.