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06.11.2021 20:53 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Путин поставил Лукашенко перед выбором: Хочешь денег – приезжай в Крым

Новости УкраиныВладимир Путин не случайно отказался от очного проведения заседания высшего госсовета Союзного государства, дистанционно...

Владимир Путин не случайно отказался от очного проведения заседания высшего госсовета Союзного государства, дистанционно выйдя на связь с Александром Лукашенко из Крыма.

На это обратил внимание в эфире интернет-канала PolitWera российский политолог Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, из-за такого формата Лукашенко не смог попросить денег у России, что он традиционно делал при личных встречах.

«Лукашенко не устроил формат, этот онлайн-формат, потому что есть такое понятие, что, когда Лукашенко видит вживую Путина, сразу: «Дайте деньги». А тут не получилось…

И он расплакался в итоге практически, обиделся, что нет живого контакта: «Я тут тоже хотел прилететь в Севастополь, в Крым, но меня не пустила Украина».

Как тебя не пустила Украина? Ну, облети ты Украину», – предложил решение «проблемы» Суздальцев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко публично посетовал, что российский коллега Владимир Путин не пригласил его в Крым на празднование Дня народного единства.

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