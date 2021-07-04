Полковник Трухан: Пора прекращать игру в самостийную Белоруссию

04.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Самостийная Белоруссия всегда будет больше тяготеть к Польше и Западу, чем к России, поэтому Москве пора прекращать играть в «независимость» с Минском.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник запаса Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не получается у нас нормально существовать, когда Белоруссия независима. Здесь дело в менталитете, потому что они больше согласны подчинится Польше и считать Польшу лучше, чем Белоруссия, чем считать Россию лучше, чем Белоруссия. У них стоит ментальный блок, они этого не признают и не хотят признавать, потому что, если они это признают, станет вопрос: «А зачем мы вообще отделялись?». Они же не от Польши отделились, а от России», – сказал Трухан.

По его мнению, показное уважение белорусской самостийности является ошибкой.

«Россия всегда будет находиться в проигрышной ситуации с независимой Белоруссией, мы будем всегда проигрывать, пока Белоруссия остаётся незажимистой, потому что мы лишены возможности самим делать свои ходы, а вынуждены всегда отвечать. Даже в контрнаступление нужно переходить вторым темпом, а мы не можем в ситуации независимой Белоруссии перейти в контрнаступление», – заключил Трухан.

Напомним, ранее в Москве заявили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что Запад опять сцепится с Россией, и услуги Минска вновь окажутся нужны недругам Москвы.