Полковник Трухан: «В Курской области открылся замечательный свинорез»

Максим Столяров.  
30.09.2024 16:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Даже если предположить, что противник закрепится в Курской области и зайдёт в зиму, обстоятельства складываются так, что тем удобнее будет перемалывать силы ВСУ, брошенные на лишённую какой-либо военной целесообразности авантюру.

Об этом в эфире радио «КП» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если предположить, что противник закрепится в Курской области и зайдёт в зиму, обстоятельства...

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«[Не опасно ли оставлять противника на зиму в Курской области?] Опасно – это бежать впереди паровоза и пытаться вести штурмовые действия массированными группировками, только чтобы с политической целью кого-то куда-то выбить. Сейчас там гнать историю совершенно смысла нет. Тем более, что противник по каким-то своим политическим закидонам продолжает эту авантюру, не имеющую никакого военного смысла.

Мы и так уже вынудили его последовательно отказаться от всех его смелых планов. И захвата территорий, и проведения там какого-то квази-референдума, типа ответочка на то, что было два года назад. Верховный поставил задачу – помните, беречь личный состав, а комментаторы начинают придумывать всякие интересности», – сказал Трухан.

«А по Курску, где открылся замечательный свинорез, а я напоминаю, что задача мясокомбината – забой свиней, а не захват свинофермы, там идёт всё очень хорошо. Противник бросает туда резервы, они не бесконечны. Там же сколько уже перемололи личного состава, а что более значимо – техники. Там идут серьёзные бои, наши ребята очень хорошо работают. Зачем торопиться?

Не знаю, какие там планы, но давайте предположим, что противник зашёл в зиму. Это же кратное увеличение снабжения, чем он топиться будет, что они кушать будут и так далее, они уже пограбили всё, что могли. Как он раненых эвакуировать будет? Человека пару часов на эвакуацию нет – он уже умер. Я не знаю планов командования, но значимой необходимости не вижу», – добавил полковник.

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