Полковник ВСУ – Байдену: До лампочки ваши авиабомбы – дайте больше «Атакамсов»!

Вадим Москаленко.  
27.09.2024 22:47
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен


Предусмотренные в новом пакете американской военной помощи планирующие авиабомбы Joint Standoff Weapon мало чем помогут ВСУ на поле боя, плюс их применение может погубить самолёты F-16, которых и так немного.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предусмотренные в новом пакете американской военной помощи планирующие авиабомбы Joint Standoff Weapon мало чем...

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«AGM-154 – именно об этом типе крылатой авиабомбы идёт речь, и здесь надо понимать – дьявол кроется в деталях. Естественно, использовать эти ракеты для того, чтобы поражать цели непосредственно на территории РФ, – на это надеяться не стоит.

Их радиус применения 110-130 км, соответственно, для их пуска наши F-16 должны подниматься на максимальную высоту, соответственно, они становятся уязвимы для вражеских систем ПВО. Если их запускать с меньших высот, то радиус – не более 40 км.

Но мы должны понимать, что количество F-16, которые могут быть синхронизированы с JSOW, у нас ограничено, и, конечно, мы очень бережём эту дорогостоящую технику.

Будем видеть. Я вообще очень осторожно оцениваю этот вариант, потому что нам было бы намного лучше получить большее количество ракет «Атакамс», тем более, что у американцев эти ракеты есть», – посетовал Селезнёв.

«Что будет с нашими F-16, когда они выйдут на боевые позиции с использованием JSOW? Здесь я не рискну прогнозировать. С учётом того, что вблизи поля боя у русских достаточно плотная и разветвлённая сеть ПВО», – выразил опасения экс-спикер ВСУ.

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