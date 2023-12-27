«Полная несправедливость» – в Киеве советуют инвалидам готовиться к передовой

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Законопроект о мобилизации инвалидов нужен для того, чтобы заменить и отправить на фронт здоровых тыловых работников, однако он всё равно не будет работать.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости live» заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наверное, инициаторы [закона о мобилизации] думают, что если призвать в армию людей с какими-то болезнями, не мешающими для штабной и тыловой работы, то ничего плохого не произойдёт. И мобилизуют таких людей без глаза, без лёгкого, без почки. Считая, что они потом будут в штабе, а из штаба здоровых людей, которые там работают, потом можно перебросить в боевые части», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что из-за повальной коррупции и бардака такие нормы всё равно не заработают, и небоеспособные инвалиды окажутся на передовой.

«Но мы ведь понимаем, что в армии существует такая коррупция, как и везде. И многие вещи решаются за деньги, вопрос пойти в увольнение на десять суток – заплати; пропустить боевой выход – заплати. То же самое и с назначением на «хлебные» тыловые должности. И в результате эта коррупция породит ещё больший бардак. И в результате ещё больше людей будут чувствовать себя в ситуации полной и тотальной несправедливости. Хотя, в нашей нынешней стране искать справедливость будет чрезвычайно сложно», – добавил политолог.