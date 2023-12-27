«Полная несправедливость» – в Киеве советуют инвалидам готовиться к передовой

Вадим Москаленко.  
27.12.2023 19:11
  (Мск) , Киев
Просмотров: 527
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Законопроект о мобилизации инвалидов нужен для того, чтобы заменить и отправить на фронт здоровых тыловых работников, однако он всё равно не будет работать.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости live» заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Законопроект о мобилизации инвалидов нужен для того, чтобы заменить и отправить на фронт здоровых...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Наверное, инициаторы [закона о мобилизации] думают, что если призвать в армию людей с какими-то болезнями, не мешающими для штабной и тыловой работы, то ничего плохого не произойдёт.

И мобилизуют таких людей без глаза, без лёгкого, без почки. Считая, что они потом будут в штабе, а из штаба здоровых людей, которые там работают, потом можно перебросить в боевые части», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что из-за повальной коррупции и бардака такие нормы всё равно не заработают, и небоеспособные инвалиды окажутся на передовой.

«Но мы ведь понимаем, что в армии существует такая коррупция, как и везде. И многие вещи решаются за деньги, вопрос пойти в увольнение на десять суток – заплати; пропустить боевой выход – заплати. То же самое и с назначением на «хлебные» тыловые должности.

И в результате эта коррупция породит ещё больший бардак. И в результате ещё больше людей будут чувствовать себя в ситуации полной и тотальной несправедливости. Хотя, в нашей нынешней стране искать справедливость будет чрезвычайно сложно», – добавил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть