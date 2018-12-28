«Полный диктат, абсолютная монополия », – командир ДНР о ситуации в экономике после убийства Захарченко

28.12.2018, Москва, Максим Карпенко

Экономика ДНР находится в состоянии «полного диктата и абсолютной монополии». Об этом в эфире интернет-канала «Диалог» заявил экс-глава Совбеза ДНР и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень много проблем сейчас вылезает и их игнорировать нельзя. Эти проблемы увеличивают отток населения с территории…

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Тенденции на сегодняшний день не самые веселые. Нельзя забывать, что блокада, которую нам организовали со всех сторон практически, она – самый мощный фактор. Если раньше мы могли торговать спокойно с Украиной и могли более-менее какой-то рынок поддерживать, то сейчас нет никакого рынка.

Есть навязанная цена, за предел этой цены выйти невозможно, никто не может какие-то альтернативные каналы сбыта продукции найти. Потому что «сверху» спущено работать только с этими предприятиями, работать только по этой цене и по тем схемам, по тем правилам, которые направлены «сверху», предприятию диктуют.

Поэтому, к сожалению, говорить о наших возможностях не приходится. Есть вот такая ситуация и она такая, как есть. В комплексе все, что мы делаем, в том числе, направлено на то, чтобы эту ситуацию преодолеть. Потому что нельзя вырвать из контекста какое-то отдельное направление, нет каких-то отдельных вопросов, все это взаимосвязано. Военная ситуация, политическая ситуация напрямую отражаются на нашей экономике. Все у нас искусственно, рынка нет абсолютно никакого. Разве что, в области продуктов питания. Во всем остальном рынок у нас практически умер, и альтернативы нет. Есть полный диктат, абсолютная монополия на все.

Надо с этим, я не скажу мириться, но с этим нужно каким-то образом уживаться, потому что пока, в ближайшей перспективе и при этом правительстве я перемен не вижу и видеть не могу. Все выстроено так, чтобы так было», – заявил Ходаковский.

Напомним, что минувшей осенью Совмин ДНР сообщил о подписании договора по «социально-экономическому партнерству» с ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС) – коммерческой структурой, которую связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко, которого пресса в свое время называла «кошельком Януковича». Ранее он был объявлен персоной нон-грата в республике, однако, похоже, все изменилось после гибели лидера ДНР Александра Захарченко.

Украинская сторона утверждает, что сегодня ВТС контролирует всю экономику ДНР – крупные промышленные предприятия, поставки угля, топлива и т.п.