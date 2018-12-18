В Киеве сокрушаются – Донбасс после блокады и убийства Захарченко достался Курченко

18.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Организованная боевиками Семена Семенченко и Владимира Парасюка блокада железнодорожных путей на Донбасс, впоследствии узаконенная Петром Порошенко, оказалась ошибкой Киева, в результате которой были потеряны активы в ЛДНР, перешедший в настоящий момент под контроль структур, управляемых беглым олигархом Сергеем Курченко.

Об этом во время конференции «Реинтеграция Донбасса. Итоги 2018» заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Крайне негативное влияние на процессы интеграции с точки зрения экономического процесса отыграла блокада во главе с квартетом Семенченко, Парасюк, Пастух и Соболев, и, к сожалению, в тот период мне не удалось убедить руководство страны, что необходимо принимать крайне решительные меры.

К сожалению, прогнозы последствий, которые мы как министерство давали, абсолютно соответствуют современным реалиям. Появилась компания «Внешторгсервис», которой руководит пан Курченко, фактически все экономические процессы на территории оккупированного Донбасса отданы под контроль этого псевдоучреждения», – с горечью отметил Тука.

Аналитик «Донецкого института информации» Виталий Сизов в своём выступлении вообще назвал происходящее «экономической экспансией».

«Произошла экономическая экспансия российско-осетинской прокси-компании «Внешторгсервис», через которую производится управление экономическими процессами на неподконтрольной территории.

Эта экспансия усилилась именно после убийства Захарченко, когда некоторые большие предприятия, которые до этого компания, которая была основана для экономического функционирования этой территории, не контролировала, она взяла, конкретно – Докучаевский флюсо-доломитный комбинат.

Также ещё в марте структурами, приближенными к этой компании, была взята под контроль поставка угля в РФ, вследствие чего была введена компания «Газ-Альянс», которая стала фактически монополистом поставок угля через РФ для экспорта, который добывается на неподконтрольных территориях. Обе компании, по крайней мере медиа, связывают с именем украинского олигарха, который сейчас скрывается на территории РФ, Курченко», – рассказал Сизов.