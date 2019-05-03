Полоса неудач для Плахотнюка

03.05.2019, Кишинев, Алексей Логофет

Молдавского олигарха Владимира Плахотнюка начали преследовать неудачи. После парламентских выборов значительно уменьшилось число подконтрольных ему депутатов в законодательном органе страны. Обе конкурирующие парламентские силы — и Партия социалистов, и проевропейский блок «АКУМ» – отказались рассматривать любые варианты коалиции с возглавляемой Плахотнюком Демократической партией.

Затем на Украине разгромно проиграл президентские выборы близкий друг и союзник Плахотнюка Петр Порошенко. Молдавский олигарх пытается наладить отношения с победителем выборов Владимиром Зеленским, но безуспешно. По информации ряда СМИ, Плахотнюк прибыл в Турцию, где отдыхал Зеленский после своей победы на выборах, и пытался с ним встретиться, однако молодой победитель украинских выборов отказался с ним встречаться.

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Порошенко и Плахотнюк — два политика одной и той же формации. Два олигарха, оказавшихся на гребне власти благодаря цветным революциям в своих странах. Оба они входили в предыдущую власть и играли там не последнюю роль: Плахотнюк своим возвышением обязан президенту-коммунисту Владимиру Воронину. Порошенко был министром в правительстве Николая Азарова. Но в решающий момент они оба сыграли ключевую роль в переворотах: Плахотнюк присоединился к революционерам на последующем этапе, Порошенко сам принял участие в организации, финансировании и пропагандитстском обеспечении «революции достоинства».

Они оба – и Плахотнюк, и Порошенко — на первых порах рассматривались как представители «лагеря мира», и оба впоследствии, стремясь заручиться поддержкой Вашингтона, сделали русофобию своим экспортным товаром. Они оба взломали все возможные «окна Овертона» во взаимоотношениях с Россией. Взамен США им прощали всё, включая попрание всех правовых норм, чудовищную коррупцию, рейдерские захваты, обогащение себя и окружения за счёт народа.

Существует, однако, реальное отличие между двумя политиками: Порошенко добился своей легитимизации, став президентом, Плахотнюку долгое время приходилось оставаться в тени. В 2016 году он попытался занять пост главы правительства, но ввиду массовых протестов общественности ему это не удалось. Вместо себя молдавских олигарх назначил премьер-министром абсолютно ручного Павла Филипа, сам же остался лидером Демократической партии.

Павел Филип.

Плахотнюк весьма удачно использовал введение смешанной избирательной системы для того, чтобы обеспечить своей партии успех на парламентских выборах. Благодаря победе подконтрольных ему кандидатов на одномандатных округах Плахотнюк располагает в новом парламенте 41 голосом из 101 — это больше, чем две другие парламентские фракции. Но этих мандатов по-прежнему недостаточно для того, чтобы самостоятельно сформировать руководство парламента и правительство.

Ни ПСРМ, ни парламентский блок «АКУМ» категорически не намерены создавать с Плахотнюком никаких правящих коалиций. Если ранее совсем недавно многие эксперты говорили о «почти готовой» коалиции между ДПМ и ПСРМ, то после недвусмысленной реакции со стороны Москвы, высказанной устами Дмитрия Киселёва в программе «Вести недели», и последовавшего за этим решения Республиканского совета ПСРМ, этот вариант практически не реализуем.

Что касается идеальной для Запада проевропейской коалиции между ДПМ и блоком «АКУМ», последние не могут на него пойти по принципиальным соображениям: основа программы оппозиционного правого блока – «освобождение» государства, «захваченного» режимом Плахотнюка.

Для Запада было бы идеально, чтобы Плахотнюк ушёл в тень, перестал претендовать на первые посты в государстве и передал руководство партии кому-либо другому. Но главный кукловод молдавской политики уходить в тень явно не намерен.

Спасает Плахотнюка только одно обстоятельство: Партия социалистов и блок «АКУМ», коалиции с которыми для свержения правящего режима требует значительная часть избирателей обоих политформирований, стоят на принципиально разных позициях по наиболее чувствительным вопросам — внешнеполитический вектор, межнациональные отношения и языковая политика. Поскольку в Молдове голосование на выборах носит геополитически мотивированный характер, пойти на уступки по этим вопросам значит демобилизовать значительную часть своих избирателей.

Сейчас у Плахотнюка есть два пути. Первый — дождаться досрочных выборов, на которых, если они пройдут по смешанной системе и одновременно с местными выборами, у Демпартии есть все шансы на успех. Второй вариант связан с перекупкой «тушек» из других парламентских фракций. Однако то, что у Плахотнюка получилось в январе 2016 года, вряд ли получится сегодня. Президент Игорь Додон заявил, что такого сценария не потерпит, откажется утвердить такое правительство и призовёт своих сторонников выйти на улицы. Учитывая недовольство Плахотнюком как в Москве, так и в Брюсселе, такой вариант может окончиться для него полной катастрофой.

У Владимира Плахотнюка остался только один путь: готовиться к досрочным парламентским выборам, попутно создавая себе пути для безболезненного ухода с политической сцены страны.