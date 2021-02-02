Половина украинцев оказалась за чертой бедности

02.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

На Украине продолжает стремительными темпами расти количество бедных людей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк, слова которой приводит «Укринформ»..

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«По данным многих международных организаций, уровень бедности в Украине вырос до 50%, за чертой бедности находится около 19 миллионов украинцев. Поэтому Верховная рада должна поставить перед правительством задачу срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью в Украине до 2030 года», – заявила вице-спикер.

Как сообщал ПолитНавигатор, Украина вышла на африканские показатели.

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