Положение Додона продолжает ухудшаться

22.06.2020, Тирасполь, София Русо

В Республике Молдова разрастается политический кризис. На прошлой неделе правящая коалиция в парламенте страны потеряла большинство из-за депутатов-перебежчиков, большая часть которых примкнула к группе Pro Moldova. О том, как олигархические силы пытаются вернуть контроль над страной и приведет ли это к досрочным парламентским выборам, корреспондент ПолитНавигатора побеседовал с экспертом, заместителем директора Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Андреем Моспановым.

ПолитНавигатор: Парламентского большинства ПСРМ – ДПМ больше нет: начиная с февраля, из фракции Демпартии регулярно сбегали и до сих пор сбегают депутаты. Большинство из них присоединились к новой парламентской группе Pro Moldova, которая чувствует себя весьма уверенно и заявляет, что «борется за установление мира, процветания, порядка и государства для граждан». Кто и зачем создал этот политический проект?

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Андрей Моспанов: В 2018 году, при Владимире Плахотнюке, Демократическая партия Молдовы провозгласила курс «Про-Молдова» с примерно такими же лозунгами – самодостаточность, мир, процветание, государство для граждан. Сегодняшняя парламентская группа, с аналогичным названием, – тоже проект Плахотнюка, в этом с самого начала никто не сомневался. Его основателями стали ближайшие соратники экс-главы ДПМ – Андриан Канду, Владимир Чеботарь, Сергей Сырбу.

Группа «Pro Moldova» – это как раз ребрендинг Демпартии с точки зрения Влада Плахотнюка. Создан этот проект с двумя целями – разрушить правящую коалицию с участием ДПМ и социалистов, а также сохранить определенное влияние Плахотнюка на молдавскую политику и в дальнейшем. Бывшему лидеру ДПМ это влияние нужно в том числе для того, чтобы обезопасить себя за рубежом.

ПолитНавигатор: На прошлой неделе депутаты парламента поддержали предложенную Демпартией декларацию, осуждающую «политический туризм» и политическую коррупцию, управляемую из-за рубежа. Спустя несколько дней депутат Демпартии Ефросинья Грецу, которая в числе других подписывает эту декларацию, переходит в группу Pro Moldova, и именно с ее уходом коалиция ПСРМ – ДПМ теряет парламентское большинство. Молдавский парламент стал похож на какую-то карикатуру, говорить о нем как об органе власти, представляющем интересы людей, весьма трудно. У депутатов совсем нет моральных принципов?

Андрей Моспанов: Принципы принципами, но когда рядовому депутату из молдавского района предлагают, судя по всему, огромную сумму, и это, в сущности, всего лишь за один росчерк пера, то всякий ли устоит? Перед Ефросиньей Грецу Демпартию покинул депутат Ангел Агаке, и один из лидеров ДПМ Дмитрий Дьяков сказал тогда, что Агаке «совершил самую важную сделку в своей жизни». То же самое наверняка случилось и с Грецу – некоторые источники предполагают, что за присоединение к группе Pro Moldova она могла получить до полутора миллионов евро.

Проблема не столько в том, что депутаты продаются (хотя и в этом тоже), а в том, что за стенами парламента есть те, кто готов их покупать. А спрос уже рождает и предложение. И политические декларации, не имеющие силы закона, делу неподкупности депутатов помогут мало.

ПолитНавигатор: Можно ли говорить, что позиции президента страны Игоря Додона пошатнулись?

Андрей Моспанов: Да, положение Игоря Додона продолжает осложняться. Вокруг него все теснее сжимается кольцо неприятия: надежных политических союзников у Додона нет, а вот противников, и противников агрессивных, предостаточно, причем это не только правые, но и левые.

Демпартия, пока входящая в коалицию с ПСРМ, видимо, стоит перед выбором: либо она так или иначе склонится к сотрудничеству с Pro Moldova и правыми партиями (и это произойдет еще до президентских выборов), либо будет и дальше терять депутатов. В молдавских телеграм-каналах сегодня бродит забавный мем на мотив программы «Кто хочет стать миллионером?». Там перечислены четыре фамилии депутатов ДПМ – Леука, Гузун, Буза и Время. Их считают наиболее вероятными следующими кандидатами «на выход».

До президентских выборов в ноябре Игорь Додон также обязательно столкнется с новыми «сливами» компромата. Задача противников действующего президента – не допустить его победы в первом туре выборов, а затем объявить тотальную мобилизацию против Додона во втором. В качестве запасного сценария есть еще и возможный «майдан», массовые акции протеста в Кишиневе по образцу 2009 года, когда отстранили от власти Партию коммунистов.

Справедливости ради стоит сказать, что в лагере оппонентов Додона тоже не все хорошо. Они по-прежнему разобщены, у них есть проблемы с поддержкой на местах.

ПолитНавигатор: Отовсюду звучат призывы к досрочным парламентским выборам в Молдове. Вот, например, об этом заявил председатель Европейской народной партии Дональд Туск, по мнению которого молдавский парламент недееспособен. Что эти выборы могли бы изменить? Где гарантия, что в новый парламент не попадут те же самые коррумпированные политики и что он будет «дееспособным»?

Андрей Моспанов: Те, кто сегодня призывает к досрочным парламентским выборам, рассчитывают, что в новый состав депутатского корпуса не пройдут представители группы Pro Moldova и партии «Шор». Однако действительно отнюдь не факт, что так получится. Да, и для сторонников Плахотнюка, и для «шоровцев» досрочные выборы сейчас – не лучший вариант. Но одновременно и у тех, и у других по-прежнему есть большие финансовые ресурсы, они заметно пришли в себя после событий июня 2019 года и вполне способны дать бой. Я бы не спешил вот так сразу списывать их с политической сцены в случае выборов.

Впрочем, в нынешнем году о досрочных выборах в парламент в Молдове, наверное, можно говорить только гипотетически – молдавская Конституция запрещает их проведение в последние шесть месяцев до истечения мандата президента.

ПолитНавигатор: На фоне политических потрясений в Молдове практически ежедневно фиксируются рекорды по заболеваемости COVID-19. Похоже, руководство страны в погоне за политическими очками провалило борьбу с эпидемией?

Андрей Моспанов: Скажем так – уже начавшаяся ожесточенная политическая борьба перед президентскими выборами связывает руки молдавскому правительству в принятии решений, в том числе где-то и жестких. И это, безусловно, влияет на ситуацию с распространением коронавируса.

ПолитНавигатор: Пока в Молдове идут политические баталии, приднестровский вопрос, надо полагать, будет на втором или даже на третьем плане – им просто некогда заниматься. Процесс приднестровского урегулирования и дальше будет деградировать?

Андрей Моспанов: Да. До конца 2020 года здесь никаких позитивных результатов точно не будет. Нынешний год потерян для процесса урегулирования. Боюсь, что и в 2021 году нам в этом вопросе не приходится ожидать ничего хорошего.

ПолитНавигатор: Как отразится происходящее в молдавской политике на отношениях с Россией? Кстати, в российское посольство в Кишиневе уже третий раз за месяц поступают ложные сообщения о заложенной бомбе. Это как-то может быть связано с политическими процессами в РМ?

Андрей Моспанов: К сожалению, можно прогнозировать, что отношения Молдовы с Россией вновь, по-видимому, будут ухудшаться. Президентская кампания точно не обойдется без геополитической конфронтации – оппоненты президента Додона опять будут грудью останавливать на молдавском рубеже мифические «русские танки», бороться с «российской пропагандой», с «российской тушенкой из Кондрицы» и так далее.

Что касается сообщений о якобы заложенных в российской дипмиссии бомбах, то это может быть случайность, к предстоящим выборам отношения не имеющая. Но может быть и репетиция того, как «отключить» российское посольство в случае, если в ноябре будет задействован сценарий «майдана» и начнутся силовые акции правых радикалов против итогов голосования.