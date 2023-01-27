Положение намного серьёзнее, чем рисуют эксперты – Карнаухов о западном участии

Новые поставки западного оружия на Украину нужно оценивать «максимально серьезно».

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил российский политолог Сергей Карнаухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Направление танков – не проблема. Страшно, что из них будут сформированы воинские соединения, которые будут поддержаны авиацией, вертолетами, мощной артиллерией, высокоточным оружием. И очень важный аспект – численностью. С их стороны рекрутировано больше миллиона человек. Можно критиковать их боеспособность, посмеиваться, а можно и нет. Воюют они неплохо. Не считаться с этой силой нельзя», – сказал Карнаухов.

По его мнению, количество военной техники, которое скапливается сейчас на линии соприкосновения, говорит о потенциально серьезных сценариях развития ситуации.

«Я не очень понимаю, почему наши эксперты и официальные структуры не говорят о том, что поляки воюют там, не скрывая своего флага. Я лично видел на лини соприкосновения без бинокля польский спецназ, подготовленный, как наши спецподразделения «Вымпел» и «Альфа». Они стоят у наших границ, проводят диверсии, работают, убивают с задействованием высококачественной снайперской техники. Это серьезные люди. Мы должны понимать, что поляки готовятся реализовать большой план Дуды и Моравецкого», – сказал Карнаухов, видимо имея в виду планы Польши по захвату западных областей Украины и Белоруссии.

«Белоруссия входит в этот план. Без инспирирования военного столкновения на территории республики их план не реализовать. Нужно ослабить республику и втянуть ее в бой», – уточнил эксперт.