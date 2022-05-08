Захват мощного укрепрайона ВСУ в Попасной открывает путь на Славянск

08.05.2022  22:54 (Мск), Москва
Андрей Соколов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс


Российские силы накануне заняли город Попасная, что на западе ЛНР. Через поселение проходит главная линия обороны украинской армии в Донбассе с многочисленными укреплениями.

Бои за город велись на протяжении последних двух месяцев. Противник серьезно окопался в этом районе, а также использовал расположение населенного пункта на возвышенности. На его подступах была создана мощная система укреплений, соединенных между собой глубокими траншеями для скрытного перемещения техники и личного состава.

Российские силы накануне заняли город Попасная, что на западе ЛНР. Через поселение проходит главная...

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Несмотря на серьезную инженерную подготовку противника, а также его ожесточенное сопротивление, сопротивление ВСУ было сломлено, город перешел под контроль наступающих сил союзников. Эксперты отмечают ведущую роль «ЧВК Вагнера», штурмовики которой обеспечили преимущество в городских боях.

Новость об освобождении Попасной быстро разошлась в СМИ, а в соцсетях появились фотографии из освобожденного города. Канал «Горячие точки» резонно отметил, что кадры с места событий распространяют в большинстве случаев те, кто не штурмовал позиции противника.

«Уже сутки как наши взяли одну из самых сложнейших стратегически важнейших точек – Попасную. Откуда мы об этом знаем наверняка? Да потому что селфи из освобожденного города делают все кому не лень. Забит весь Инстаграм и Тик Ток. Не делают селфи только те, кто как раз брал эту самую Попасную – «вагнеровцы». Фоточек с ними в интернете нет. Зато остальные активно показывают», – говорится в публикации Telegram-канала.

Сообщения о переходе этого поселения под контроль российских сил появлялись еще в апреле. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда поспешил заявить о взятии Попасной, но реальных успехов удалось добиться только сейчас.

Прорыв обороны ВСУ в районе Попасной открывает возможность для развития наступления на запад в сторону Бахмута и Славянска до полного освобождения территории ЛНР.

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