Польша будет платить детям наёмников, погибших на Украине 

Олег Хавич.  
14.01.2023 21:11
  (Мск) , Варшава
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Вооруженные силы, Дзен, Польша, Украина


Дети польских наёмников, погибших на Украине, получат из госбюджета Польши специальные выплаты в размере 2000 злотых (400 долларов) в месяц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».  

«Дети павших добровольцев будут получать специальные пенсии, но работа по отмене наказания за службу в украинской армии еще далека от завершения. Две тысячи злотых – такую ​​ сумму будут ежемесячно получать дети поляков, погибших в боях на Украине» – сообщила 13 января польская газета Rzeczpospolita.  

Дети польских наёмников, погибших на Украине, получат из госбюджета Польши специальные выплаты в размере...

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По информации издания, решение по этому поводу принял премьер-министр Матеуш Моравецкий. Деньги будут выплачиваться до достижения совершеннолетия или окончания школьного образования. Обычная выплата польским семьям на каждого ребёнка – в четыре раза меньше, 500 злотых.  

Газета отметила, что представитель наёмнического «Международного легиона территориальной обороны Украины» Дэмиен Магру сообщал в ноябре 2022 года, что поляки являются третьей по количеству национальной группой в легионе. Некоторые из них погибли в боях.  

Напомним, в декабре в Сейм Польши был внесён законопроект, освобождающий от уголовной ответственности польских граждан, служащих в вооруженных формированиях Украины с 20 февраля 2014 года без соответствующего разрешения польских уполномоченных органов.  

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Польше сделали первый шаг к легализации своих военных на Украине. 

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