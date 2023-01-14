Польша будет платить детям наёмников, погибших на Украине 

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Дети польских наёмников, погибших на Украине, получат из госбюджета Польши специальные выплаты в размере 2000 злотых (400 долларов) в месяц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дети павших добровольцев будут получать специальные пенсии, но работа по отмене наказания за службу в украинской армии еще далека от завершения. Две тысячи злотых – такую ​​ сумму будут ежемесячно получать дети поляков, погибших в боях на Украине» – сообщила 13 января польская газета Rzeczpospolita.

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По информации издания, решение по этому поводу принял премьер-министр Матеуш Моравецкий. Деньги будут выплачиваться до достижения совершеннолетия или окончания школьного образования. Обычная выплата польским семьям на каждого ребёнка – в четыре раза меньше, 500 злотых.

Газета отметила, что представитель наёмнического «Международного легиона территориальной обороны Украины» Дэмиен Магру сообщал в ноябре 2022 года, что поляки являются третьей по количеству национальной группой в легионе. Некоторые из них погибли в боях.

Напомним, в декабре в Сейм Польши был внесён законопроект, освобождающий от уголовной ответственности польских граждан, служащих в вооруженных формированиях Украины с 20 февраля 2014 года без соответствующего разрешения польских уполномоченных органов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Польше сделали первый шаг к легализации своих военных на Украине.