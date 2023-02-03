Польша готова гарантировать украинское наступление соляркой из российской нефти

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В январе Польша получила почти полмиллиона тонн российской нефти по нефтепроводу «Дружба», хотя ранее польские власти заявляли о приостановке импорта нефти из РФ с начала 2023 года.

В январе 2023 года польский нефтяной концерн PKN Orlen был также крупнейшим получателем российской нефти среди всех компаний в ЕС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Польские СМИ комментируют информацию российского издания «Ведомости», источники которого сообщили, что за 29 дней января поставки нефти из РФ в Польшу по трубопроводу «Дружба» составили порядка 490 000 тонн, хотя среднесуточные поставки российской нефти в эту страну снизились на 20% по сравнению с декабрем 2022 года, до 16 900 тонн.

«Эти данные кажутся реалистичными. В январе Orlen получил от «Роснефти» 300 тысяч тонн нефти в соответствии с контрактом, заключенным с этой компанией весной 2021 года. В январе треть нефти, переработанной на Плоцком НПЗ, поступила из России», – пишет портал Wyborcza.biz в материале под заголовком «Orlen по-прежнему финансирует Путина. И получает от этого большую прибыль».

Как сообщили в Министерстве климата и окружающей среды Польши в комментарии Wyborcza.biz, «декларация польского правительства о приостановке импорта российской нефти с начала 2023 года не имела обязательной силы».

С 5 декабря прошлого года в ЕС действует эмбарго на импорт нефти из России, доставляемой морем. Однако этот запрет не распространяется на сырье, транспортируемое по трубопроводной системе «Дружба».

Такое исключение под угрозой наложения вето на всё эмбарго был навязан ЕС премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в интересах нефтеперерабатывающих заводов MOL в Словакии и Венгрии. Этим воспользовалась и Чехия, которая, как и Словакия и Венгрия, подключена к южной ветке газопровода «Дружба».

Польша и Германия также подключены к нефтепроводу «Дружба», к его северной ветке. На саммите ЕС правительства обеих стран заявили, что с начала 2023 года они не будут импортировать сырую нефть из России. Газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые со статистикой Минэнерго РФ, подтвердила, что в январе по этому трубопроводу в Германию не было поставлено ни одной тонны нефти из России – в отличие от Польши.

Как заявил 3 февраля главный экономист PKN Orlen Адам Чижевский, продукция нефтеперерабатывающих заводов компании в Плоцке и Гданьске в настоящее время покрывает около 70% потребности в дизельном топливе в Польше. Он не раскрыл информацию о том, поставляется ли это топливо на Украину, однако в начале января украинская компания UPG заключила соглашение на приобретение у польской компании Baltchem SA Zakłady Chemiczne мощного морского терминала в Польше для перевалки и хранения нефтепродуктов.

В UPG отметили, что это позволит бесперебойно поставлять топливо украинским потребителям по доступным ценам. Не исключено, что среди этих потребителей окажутся и киевские вооружённые формирования, которые ныне готовятся к наступлению.

Напомним, что 2 февраля техническое правительство Болгарии официально одобрило экспорт на Украину нефтепродуктов, полученных из российской сырой нефти. Болгарии, единственной из стран Евросоюза, разрешен импорт российской нефти и нефтепродуктов по морю, поскольку экономика страны более чем на 50% зависит от российских энергоносителей.

Таким образом, болгарские НПЗ готовятся обеспечить нужды украинской экономики и военных. Ранее в России анонсировали расследование поставок нефтепродуктов с НПЗ «Лукойл-Болгария» на нужды ВСУ, однако до сих пор никаких решений озвучено не было. В головном офисе «Лукойла» называли подобную информацию ложной, а её распространение – попыткой дискредитации российской компании.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2022 году Польша получила по нефтепроводу «Дружба» 8,61 миллиона тонн российской нефти.