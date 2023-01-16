Премьер Польши просил танки для Киева у немецкой оппозиции

Олег Хавич .  
16.01.2023 20:23
  (Мск) , Варшава
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал правительство Германии передать Украине оружие, в том числе танки.

Это заявление он сделал в Берлине на мероприятии оппозиционной фракции ХДС/ХСС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал правительство Германии передать Украине оружие, в том числе танки....

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«Я призываю правительство Германии к решительным действиям и передаче Украине всех видов вооружений», – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего визита в Берлин в понедельник, 16 января.

«Сегодня нет причин блокировать поддержку Украины. Танки не должны ржаветь на складах, а должны быть переданы украинским защитникам», – добавил он.

По словам польского премьера, «сегодня украинцы борются не только за свою свободу, но и в защиту Европы».

Моравецкий напомнил «горькие слова Юргена Хабермаса», сказанные 10 лет назад, о том, что солидарность и демократия стали дефицитным товаром в ЕС.

«В ЕС нам нужна солидарность, это попытка работать вместе для достижения общей политической перспективы», – сказал польский премьер.

Не обошлось и без критики России.

«Выяснилось, что отношения с Россией – это сделка с дьяволом. Политика «Wandel durch Handel» – изменения через торговлю – и проекты, которые должны были связать Россию с Европой, не удались. Оказалось, что у нас петля на шее как у зависимой от российского газа страны», – вещал Моравецкий.

При этом, по данным российской компании «Транснефть», в 2022 году Польша получила по нефтепроводу «Дружба» 8,61 миллиона тонн российской нефти, и подала заявку на 2023 год.

Моравецкий выступал в качестве главного гостя на собрании оппозиционной фракции ХДС/ХСС, посвященном 50-летию пребывания Вольфганга Шойбле в Бундестаге. В мероприятии приняли участие председатель Бундестага Бербель Бас и лидеры почти всех парламентских фракций. Премьер-министра Польши приветствовал и лидер ХДС Фридрих Мерц. В правящей коалиции ФРГ во главе с Социал-демократической партией Германии канцлера Олафа Шольца на заявления Матеуша Моравецкого пока не отреагировали.

При этом немецкий правительственный портал Deutsche Welle иронично отметил, что о репарациях со стороны Германии премьер Польши не сказал ни слова, хотя ещё на прошлой неделе Матеуш Моравецкий написал в издании Spiegel, что Германия должна взять на себя «финансовую ответственность» за ущерб, нанесённый Польше во время Второй мировой войны.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Киеву 14 немецких танков Leopard.

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