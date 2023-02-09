Польша готовится призвать в армию женщин и повторить «Январское восстание» против России

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак потребовал от Министерства образования страны предоставить данные выпускниц определённых специальностей в военкоматы.

Соответствующий документ опубликовал в своём Телеграм-канале польский политолог Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В письме министра обороны отмечено, что согласно закону «О защите Отечества» вводится обязанность прохождения воинской комиссии и получения военно-учётной специальности женщинами, которые закончили обучение по медицинской, фармацевтической или ветеринарной специальности.

В нём также содержится требование к ректорам и директорам учебных заведений передать списки выпускниц 2022/2023 учебного года по соответствующим специальностям в рекрутационные центры Министерства обороны Польши (военкоматы). По информации Пискорского, министр образования Польши Пшемыслав Чарнек обязал руководителей учебных заведений предоставить соответствующую информацию до 15 февраля 2023 года.

«Обратим внимание на одну деталь. На официальном письме министра обороны министру образования стоит штамп: “Январское восстание 1863-2023”. Мы знаем, на каком этапе находятся польские власти. Это этап планирования “восстания”, борьбы против России, которая, возможно, закончится так же трагично, как и в 1863 году. Правительственные “повстанцы” будут, если что, эвакуироваться. Другие граждане – неизвестно», – написал Матеуш Пискорский.

Стоит отметить, что хотя принятый 11 марта 2022 года закон «О защите Отечества» сохраняет профессиональный характер армии Польши, однако в нём упоминается обязательная основная военная служба. Пока она является «ружьём на стене», поскольку приостановлена 13 лет назад. Согласно закону, призыв на обязательную основную военную службу – как мужчин, так и женщин – может быть объявлен указом Президента Республики Польша по предложению Совета Министров с указанием даты ее начала и завершения с учетом потребностей Вооруженных сил Польши.

Срок этой службы – 9 месяцев, однако правительство может своим постановлением ограничить её продолжительность – опять же в соответствии с потребностями Вооруженных Сил, и если это не угрожает обороне или безопасности государства. С другой стороны, если это необходимо для обеспечения обороны или безопасности государства, правительство может своим постановлением продлить продолжительность обязательной основной военной службы на срок, не превышающий в общей сложности 6 месяцев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Польша к весне 2023 года готовится довести состав своей армии до полумиллиона человек – возможно, чтобы применить вооруженные силы в конфликте на Украине или в Белоруссии.