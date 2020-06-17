Польша готовится провоцировать конфликты с Россией из-за Калининграда – эксперт

17.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на до сих пор мирное сосуществование Польши и России, имеющих совместную границу, Варшава продолжает демонизировать Калининград, находя в нём плацдарм для захвата Европы.

Об этом на конференции, посвящённой презентации книги «Польша в борьбе за Восточную Европу 1920–2020», заявил директор Балтийского исследовательского медиа-центра Александр Носович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне очень приятно выступать здесь как представителю Калининграда, региона, который непосредственно граничит с Польшей, и региона, который своим существованием опровергает концептуальную основу польской внешней политики, потому что доктрина Гедройца-Мерошевского состоит в том, что национальным интересам Польши соответствует отсутствие общей границы с Россией, там говорится, что: общая граница с Россией опасна, она угрожает суверенитету Польши, поэтому желательно, чтобы Польша была ограждена от России буферными государствами, коими являются Украина, Белоруссия и Литва.

Но общая граница у России и Польши есть, она проходит по Калининградской области и за десятилетия существования этого региона она показала ошибочность доктрины Гедройца-Мерошевского, потому что Калининград не создаёт никаких реальных угроз для Польши и ни разу не было ни военного, ни политического инцидента между Калининградской областью и соседними польскими воеводствами», – отметил Носович.

«Зато были удачные практики межграничного сотрудничества, самым крупным из которых был безвизовый режим между Калининградской областью и приграничными польскими воеводствами, который позволил значительно поднять экономику польских воеводств и замедлить отток молодёжи из этого региона.

Тот факт, что сегодня польское руководство возвращается к демонизации Калининградской области, представляя ее военным форпостом для завоевания Европы, это лишний раз свидетельствует о том, что польские элиты не желают отказываться от тех миражей, которые доминируют в их сознании и которые формируют польскую внешнюю политику», – добавил эксперт.

Кроме того, старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории Российской академии наук Дмитрий Суржик добавил, что с приходом в США новой власти есть высокие шансы активизации конфликтов на западных границах России.

«Со сменой власти в 2021 году в Белом доме есть очень высокие шансы на активизацию конфликтов в серых зонах бывшего постсоветского пространства.

В этой активизации нынешние польские консерваторы будут видеть себя важным приводным ремнем и, соответственно, будут участвовать в данных конфликтах», – заявил научный сотрудник.