Польша и США обсуждают совместное производство боеприпасов для Киева

Олег Хавич.  
25.02.2023 00:32
  (Мск) , Варшава  
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Война, Дзен, Польша, США, Украина


Во время визита в Варшаву Джо Байдена между Польшей и США начались переговоры о совместном производстве необходимых Киеву боеприпасов.

Об этом 24 февраля сообщил президент Польши Анджей Дуда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время визита в Варшаву Джо Байдена между Польшей и США начались переговоры о...

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Отвечая на вопрос журналиста о военной поддержке Украины, Дуда сказал:

«Я могу сообщить, что говорил с президентом Байденом о начале совместного военного производства боеприпасов… Эти переговоры, безусловно, будут продолжаться».

В тот же день страны «Веймарского треугольника» – Франция, Польша и Германия – подтвердили свою готовность координировать усилия для «удовлетворения насущных потребностей Украины в военном и оборонном оборудовании». Об этом сказано  в заявлении лидеров президентов Польши и Франции, а также канцлера Германии.

«Франция, Польша и Германия полностью поддерживают Украину в осуществлении ее права на защиту от российского вторжения, в частности, путем предоставления военной и оборонной помощи, и будут продолжать делать это до тех пор, пока это будет необходимо», – сказано в заявлении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Анджей Дуда вручил государственные награды почти сотне польских полицейских, которые почти пять месяцев находились с тайной миссией на Украине.

 

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