Польша конфликтует с США из-за репутации Папы Римского Иоанна Павла II

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Министерство иностранных дел Польши 9 марта вызвало посла США Марка Бжезинского для объяснений в связи с действиями «одного из телеканалов». Речь о польском телеканале TVN24, принадлежащем американскому медиахолдингу Warner Bros. Discovery, сообщают СМИ.

TVN24 на днях обнародовал информацию о том, что ставший в будущем Папой Римским Кароль Войтыла, будучи ещё архиепископом Краковским, не только знал о сексуальном насилии над детьми со стороны подчиненных ему священников, но и пытался скрыть это, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Сюжет о Папе Римском Иоанне Павле II, который является культовой фигурой в Польше, вызвал активное неприятие Варшавы ещё и потому, что TVN24 использовал в нём материалы спецслужб Польской Народной Республики. При этом никаких возражений по сути обвинений до сих пор не прозвучало ни от политиков, ни от Римско-католической церкви.

«МИД Польши признает, что потенциальные последствия таких действий идентичны целям гибридной войны, направленной на создание раскола и напряженности в польском обществе. Поэтому МИД Польши пригласил посла США проинформировать о ситуации и её последствиях с точки зрения ослабления способности Польши сдерживать потенциального противника и её устойчивости к угрозам», – говорится в коммюнике министерства иностранных дел.

Примечательно, что поначалу в документе было слово «вызвал», но через несколько минут его исправили на «пригласил».

Бжезинский мл.

Ранее в защиту Иоанна Павла II и с критикой программы TVN24 выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а 9 марта Сейм Польши принял специальный закон «О защите доброго имени Иоанна Пвала II». Кроме правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС), за него проголосовали депутаты от ряда оппозиционных фракций, в том числе 7 депутатов от «Конфедерации», а также один депутат от либеральной «Гражданской коалиции». Большинство либералов воздержались, а вот все левые были против этого закона, считая его подрывом светского государства.

Польские власти неоднократно пытались, если не прикрыть принадлежащий американцам польский телеканал, то хотя бы изменить его редакционную политику. Но когда в 2021 году ПиС инициировала принятие поправки в закон о радио и телевидении (так называемый Lex TVN), после вступления в силу которой – Discovery пришлось бы вывести свой бизнес из Польши и продать TVN24 кому-то другому, вмешались США.

Вашингтон тогда предупредил Варшаву, что Польша рискует напрямую подорвать ценности, которые связывали ее с Европой, и основы польско-американских отношений. В итоге польский президент Анджей Дуда заблокировал Lex TVN, что вызвало серьезное раздражение главы ПиС Ярослава Качиньского. Чем закончится нынешний конфликт, который возник через несколько недель после визита Джо Байдена в Варшаву, сказать сложно, ведь в Польше фактически идёт предвыборная кампания, а Иоанн Павел II для избирателей ПиС является чрезвычайно важной фигурой.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Джо Байден в Варшаве пообещал Польше «новое стратегическое партнёрство».