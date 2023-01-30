Польша может передать Киеву F-16 под видом запчастей

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Передача Украине западных боевых самолётов возможна точно так же, как это было в случае истребителей МиГ-29 – по согласованию со странами НАТО.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом боевые самолёты МиГ-29 Варшава поставила Киеву под видом запасных частей ещё весной минувшего года, а известно об этом стало только в январе 2023-го.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр обороны страны Мариуш Блащако после визита в 18-ю механизированную дивизию Войска Польского в Седльце дали совместную пресс-конференцию. Журналисты спросили их, будут ли приняты меры в отношении многоцелевых истребителей F-16 и дальнобойного вооружения по примеру кампании давления польского правительства с целью передачи танков Киеву.

«Мы согласовываем с нашими партнерами в НАТО все действия по усилению сил обороны Украины, включая доставку на Украину систем Patriot, а также организацию мощной танковой группировки в виде Leopard и других современных танков. Всё это не только давление с нашей стороны, но также договоренности с Соединенными Штатами», – отметил Моравецкий.

«Так же, как это было несколько месяцев назад, в контексте МиГов, любая другая авиация будет обеспечена и, соответственно, передана по согласованию со странами НАТО. Мы будем действовать в полной координации», – подчеркнул глава польского правительства.

Стоит отметить, что 25 января польское издание Dziennik Gazeta Prawna написало: «Ещё весной прошлого года Польша – после большого спора о том, перебрасывать ли самолеты и каким образом – предоставила украинцам “некоторое количество” МиГ-29. Поставила, назовем это условно, комбинированным способом. Ведь фюзеляж или крылья также являются запчастями, сообщили нам источники в польском правительстве».

При этом официально польские власти в то время постоянно заявляли, что поставки МиГ-29 Киеву возможны «только по согласованию с НАТО».

Скорее всего, такое согласование всё же было получено – хотя с формальной точки зрения его должна была дать Россия, как страна-производитель истребителей МиГ-29. Но даже если Варшава пошла на передачу МиГов Киеву самостоятельно, то в случае с американскими F-16 – это невозможно, ибо на их передачу даже под видом запчастей нужно согласие США.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Польше намекнули, что Турция тоже поставит танки для Киева.