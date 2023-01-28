В Польше намекают, что Турция тоже поставит танки для Киева

Олег Хавич.  
28.01.2023 14:36
  (Мск) , Варшава  
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Вооруженные силы, Дзен, Польша, Турция, Украина


Польша выступила инициатором создания коалиции стран, поставляющих современную бронетехнику Киеву для войны с Россией. Об этом объявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он не сообщил о том, какие именно страны войдут в эту коалицию, но среди флагов у него за спиной был и турецкий. При этом в Анкаре никогда не заявляли о готовности передать танки Киеву, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша выступила инициатором создания коалиции стран, поставляющих современную бронетехнику Киеву для войны с Россией....

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«По моей инициативе мы провели переговоры среди стран, владеющих танками Leopard 2A4, чтобы совместно создать коалицию доноров современного бронетанкового вооружения для Украины» – написал Блащак на своём личном акаунте в Твиттер.

Информации об этом разговоре на сайте Министерства обороны Польши пока нет.

Блащак также поместил фотографию, на которой он подписывает какой-то документ, а на заднем плане установлены государственные флаги Испании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Польши, Канады и Турции, а также флаг НАТО.

Из открытых источников известно, что на вооружении армии Турции состоит более 300 танков Leopard 2. До настоящего времени эта страна поставляла Киеву только разведывательные и ударные беспилотники Bayraktar собственного производства.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко 27 января сообщил:

«Сегодня многие страны официально подтвердили согласие на поставку Украине 321 тяжелого танка».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Польша передала Киеву несколько истребителей МиГ-29 под видом запчастей.

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