Польша накажет Украину деньгами за стадион имени Шухевича

12.03.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Новости Украины

Польская пресса из соображений «стратегического партнерства» уже традиционно замолчала скандальную новость с Западной Украины, где стадиону в Тернополе было присвоено имя гитлеровского коллаборациониста Романа Шухевича, виновного в организации этнических чисток.

Пока что единственной реакцией стало решение мэрии города Замосць, расположенного недалеко от границы с Украиной – в 110 км от Львова. Польский градоначальник решил разорвать совместные проекты с Тернополем, под которые было выделено финансирование Евросоюза. Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает политолог из Варшавы Матеуш Пискорский.

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…Мэр польского города Замосць решил приостановить любые формы сотрудничества с украинским Тернополем после того, как местные тернопольские власти приняли решение о названии городского стадиона именем нацистского преступника времен Второй мировой войны Романа Шухевича.

Решение мера Анджея Внука отражает настроения подавляющего большинства жителей юго-восточной Польши. Однако в силу разных причин публичная критика украинских «партнеров» звучит в польской политике крайне редко.

О решении мэрии и городского совета Тернополя в Польше узнали сразу после его принятия. По словам Внука, потребовалась немедленная реакция.

При этом польский мэр допускает возможность разных трактовок новейшей истории разными народами. Однако считает, что всему должны быть пределы.

«Мы не хотим иметь ничего общего с местным самоуправлением, которое пренебрегает памятью о жертвах геноцида» – говорит он, напоминая о судьбе 100 тыс. поляков убитых во время событий, известных как Волынская резня – геноцида поляков, евреев и других национальных меньшинств украинскими националистами и коллаборационистами. «Это вопрос отношения к исторической правде» – добавил он.

Мэр Замосцья напоминает, что украинская сторона понимала, как в Польше относятся к определенным структурам и деятелям украинского националистического движения. В ходе встреч руководства Замосцья и Тернополя украинцы декларировали заинтересованность в сотрудничестве с поляками в области сохранения мест исторической памяти обоих народов.

Источником инициативы почтения Шухевича он считает общественные настроения в западных областях Украины; «они относятся к своей истории чисто националистически», готовы оправдывать сотрудничество с Третьим Рейхом во время войны. Внук утверждает, что украинцам сложно понять, что «поляки презирают любую форму коллаборационизма с гитлеровской Германией».

В рамках межгородского сотрудничества Замосцья с Тернополем планировалась реализация проекта увековечения польского исторического и культурного наследия на территории области. Анджей Внук напоминает, что в его рамках должна была быть завершена реставрация замка Тарновских и сохранения памяти про роль магнатских родов в истории обоих, партнерских городов. Данный проект получил финансовую поддержку Евросоюза: 68 713 евро было выделено из средств Программы трансграничного сотрудничества Польша-Белоруссия-Украина.

Внук решительно подчеркивает, что никакие суммы не могут быть важнее противостояния героизации Шухевича украинскими местными политиками.

Резонанс, который вызвал разрыв отношений между польским и украинским городами по инициативе польской стороны, может стать ясным и однозначным посылом властям других регионов и уровней на Украине: нужно считаться с польским восприятием истории.

Реакции украинской стороны на заявление польского мэра пока нет. Однако, по словам Внука, уже появились голоса «тех многих людей, в том числе польского происхождения, которые хотят с нами сотрудничать». Анджей Внук также напоминает, что Украина постоянно просит у Варшавы помощи в конфликте с Россией.

Мэр города Замосць был впервые избран в 2014, затем переизбран в 2018. Хотя он является беспартийным управленцем, его кандидатуру поддерживала правящая партия «Право и справедливость».

Мэр Тернополя Сергей Надал возглавляет городскую администрацию с 2010 года. Ранее он был директором городского футбольного клуба, которому принадлежит стадион имении Шухевича на проспекте Степана Бандеры. Надал состоит в экстремистском Всеукраинском объединении «Свобода».