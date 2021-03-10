Стадион, так стадион. В Тернополе на посла Израиля «положили с прибором» в годовщину Бабьего Яра

10.03.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

В свое время, еще при Януковиче, во время подготовки к проведению на Украине Евро-2012 был построен новый терминал львовского международного аэропорта. Тогда же возникла дискуссия о том, в честь кого его назвать. Представлявшая «Свободу» львовская власть, естественно, была за Бандеру. Но все-таки аэропорт назвали в честь князя Данила Галицкого. Все в тот момент обрадовались: мол, победил государственный подход, иначе бы Евро во Львове не досчиталось множества туристов.

Прошло каких-то восемь лет, и тернопольский горсовет присвоил местному стадиону имя Романа Шухевича. Ну присвоил и присвоил. Учитывая, сколько за эти годы в стране появилось памятников и мемориальных досок разнообразным коллаборантам и полицаям, само по себе это событие, в отличие от 2012 года, не тянет на сенсацию.

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Разве что недоумение – выходит, городские власти заранее поставили на стадионе крест и принимать международные матчи там не планируется. Потому что выступление, например, польской команды на сталионе имени Шухевича – это гарантированный скандал межгосударственного уровня.

И все бы об этом стадионе вскоре забыли, если бы не поддал жару посол Израиля Джоэл Лион. Решительно осудивший на официальной страничке посольства именование городского стадиона в честь гауптмана 201-го батальона шуцманшафта СС Шухевича. Посол также напомнил, что это все происходит на 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра и порекомендовал депутатам как можно скорее отменить свое позорное решение.

Реакция тернопольских властей была предсказуемой – они костьми лягут, но не дадут «чужинцам» определять, кто тут герой, а кто хрен собачий. В общем, как бы сказал по этому поводу Петр Порошенко, «стадион, так стадион». Причем, не в переносном смысле слова.

Нужно сказать, что это не первый окрик израильского посла в адрес украинских властей различного уровня. Ранее были не менее решительные инвективы о недопустимости героизации Бандеры и ОУН-УПА, частные мнения посла относительно празднования юбилея дивизии СС «Галиция» и так далее.

Что объединяет все эти случаи – так это удивительное равнодушие к ним со стороны официального Киева. Это даже не «Васька слушает да ест», а что-то невиданное – Васька слушает, ест и вдобавок еще и злобно огрызается. Мол, поучайте лучше ваших паучат и вообще тут вам не здесь.

Такая реакция, конечно, удивительно контрастирует с тем подобострастным тоном, который появляется у украинских политиков и чиновников при общении с послами других стран – например, США или Канады или Великобритании.

Стоит им, да и вообще любому из аккредитованных в Киеве дипломатов G7 выразить не то что позицию своего государства, но даже просто частное мнение или недовольство тем или иным аспектом украинской действительности, как «вся президентская рать» пана Зеленского моментально спешит оправдываться на брифингах, в фейсбуках-твиттерах и в личном порядке. Мол, примем к сведению, такое больше не повторится, обещаем исправиться.

Удивительное колониальное лизоблюдство в отношении одних послов при этом резко контрастирует с равнодушно-хамским отношением к другим послам. На этих вторых послах можно отыгрываться за свое холопье унижение и изображать гордую неприступность. Посол Израиля в этом смысле не одинок. Аналогичная модель поведения у Украины – с послом Венгрии, к примеру.

Так почему же послу Израиля так не везет? Почему на его мнение в Киеве регулярно кладут с прибором и даже позволяют себе его отчитывать устами чиновников далеко не первого ранга? Может, все дело в том, что Израиль не входит в условный «наблюдательный совет по управлению Украиной»? Действительно, в G-7 израильтян нет.

С другой стороны, в отличие от американцев или европейцев, Израиль никогда не требовал от украинцев сдать какой-либо материальный национальный интерес или актив. Например, отдать «трубу» или посадить в Укрзализницу «своего человечка». Или принять спецзакон облегчающий вывоз с концами леса-кругляка. Или, под видом важной и нужной реформы, учредить вдобавок к имеющимся еще один, подконтрольный иностранцам суд.

Как ни странно, Украина с легкостью готова выполнить все вышеперечисленное по первому свистку из иностранных посольств. И даже больше – выпилить с концами какую-то мешающую иностранным конкурентам и оставшуюся по недосмотру высокотехнологическую отрасль собственной промышленности. Наложить санкции на кого угодно, запретить эффективную и безопасную вакцину в пользу вакцины с сомнительной эффективностью и безопасностью… Список этот бесконечен.

Но как только речь заходит о вопросах идеологических, тут же моментально украинская отзывчивость заканчивается. И вместо героя советской комедии, раздающего направо и налево «кемские волости» появляется постмодернистская пародия на Громыко, упрямо говорящая «Нет!» на любые упреки со стороны.

Угробить медицину? Это пожалуйста. Отдать на аутсорс судебную систему? Приватизировать какой-нибудь актив? Да берите, не жалко. Назначить на высокую должность какого-нибудь иностранного проходимца? Легко! Но за Бандеру с Шухевичем официальный Киев упрется рогом, будет стоять насмерть, ругаться и портить отношения со всеми соседями. Удивительная непрагматичность внутренней политики проецируется на политику внешнюю.

Причем, это зашло уже настолько далеко, что система воспроизводит сама себя, невзирая на смену первых лиц на Банковой. И этот момент нужно учитывать, рассуждая о перспективах каких-то договоренностей с любой властью в Киеве. Перед нами государство, выстроенное на примате идеологии над прагматизмом.

Нужно быть готовыми к тому, что своих мертвых националистов Киев не сдаст. Даже если за это придется расплатиться интересами живых. Например, тех же украинских заробитчан в Израиле или Польше.

А тот факт, что, как уже неоднократно намекали и поляки и немцы, и тот же Израиль, что с Бандерой в ЕС не возьмут – это дело десятое. В конце концов, вопрос о приеме в ЕС перед Украиной и так не стоит. В пределах жизни ближайших нескольких поколений украинцев – совершенно точно.