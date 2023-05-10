Польша официально переименовала российский город и намерена взяться за Белоруссию

Олег Кравцов.  
10.05.2023 11:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Калининград, Политика, Польша, Россия, Русофобия


В Польше решили переименовать российский областной центр Калининград.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится на сайте правительства Польши.

В Польше решили переименовать российский областной центр Калининград. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится...

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Отмечается, что комитет по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша, действующий при Главном геодезисте Польши, на своем заседании постановил, что для города с русским названием Калининград используется только польское название Крулевец.

Кроме того, не рекомендуется использовать название «Калининградская область».

Указанное изменение было принято еще в апреле, но вступило в силу с 9 мая 2023 года.

«Город, который в настоящее время носит русское название Калининград, известен в Польше под традиционным названием Крулевец. Нынешнее русское название этого города – искусственное крещение, не связанное ни с городом, ни с областью. Факт присвоения имени М.И. Калинина крупному городу недалеко от польской границы, преступника-соисполнителя, среди прочих, вынесшего решения о массовом убийстве поляков (Катынский расстрел), носит в Польше эмоциональный и негативный характер», – приводит свою аргументацию комиссия.

Кроме того, там считают, что « полномасштабная война РФ против Украины и навязывание «русского мира» заставила иначе взглянуть на вопрос «навязанных названий», которые, кроме идентификационной функции, могут иметь и символические».

Отмечается, что «нынешнее русское название города является элементом символического пространства России, также навязываемого реципиентам из-за пределов страны».

«Каждая страна имеет право использовать в своем языке традиционные названия, составляющие ее культурное наследие, но ее нельзя принуждать к использованию в ее языке неприемлемых для нее названий. Кроме того, обсуждались еще несколько предложений по изменениям в польской географической номенклатуре мира, а также обсуждался и принимался перечень названий зданий в Беларуси», – сообщила польская сторона.

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