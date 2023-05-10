ВСУ не оставляют попыток закрепиться на Левобережье Херсонщины

Олег Кравцов.  
10.05.2023 11:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1057
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Херсон


Украинские военные периодически высаживаются на Левый берег Днепра и пытаются там закрепиться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет военный корреспондент Александр Коц в репортаже, опубликованном «Комсомольской правдой».

Украинские военные периодически высаживаются на Левый берег Днепра и пытаются там закрепиться. Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Он обращает внимание, что после ухода ВС РФ из Херсона и занятием более выгодного правого берега противник усилил обстрелы населенных пунктов Левобережья, а недавно прошла иформация, что формирования киевского режима высадились на противоположном берегу Днепра и едва ли не создали плацдарм.

«Да, периодически они совершают «набеги», высаживаются, пробуют закрепиться. Недавно на семи катерах десантировались под полсотни диверсантов. Непонятна цель этих самоубийственных акций. Естественно, такие наскоки отражаются сразу. Сложнее их было выкурить с островов», – рассказывает офицер на одном из рубежей обороны в этих местах.

Он уточнил, что в середине весны ДРГ противника начали высаживаться на многочисленных островах, откуда атаковали российские наблюдательные пункты.

«Начали обрабатывать их опорники планирующими 500-килограммовыми боеприпасами. Сначала раздолбали место дислокации ВСУ на острове Черкесский, потом на Большом. А затем начали планомерно зачищать острова нашими группами, перекрывая протоки, по которым они спокойно гоняли раньше. А артиллерия отрабатывала по их прибрежной полосе. В итоге все подходы к островам под нашим контролем. Но щупать нас они все равно пытаются», – говорит собеседник издания.

Военкор отмечает, что распускаются слухи, что передовые отряды ВСУ уже готовятся к форсированию Днепра, чтоб отрезать гарнизон на Кирнбурнской косе, но находящиеся здесь военные говорят, что панических настроений у них нет, а к идее контрнаступления со стороны Херсона они относятся скептически.

«Они высаживались пару раз правее моста, в районе дач, но надолго не задерживались, – рассказал военкору знакомый десантник. – Да и смысла большого закрепляться малыми группами нет. Просто напрасно переводить людей. Но ведут себя, конечно, нагло. Смотрят, чем и как быстро мы реагируем. Думаю, если в Запорожье им удастся продавить нашу оборону, то и здесь могут начать давить. Но пока это только предположения».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть