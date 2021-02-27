Польша перестала быть союзником Украины

Польша перестала быть союзником УкраиныНовости Украины
Поляки испытывают комплекс неполноценности перед Западом, который компенсируют чувством превосходства перед украинцами.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявила польская исследовательница, преподаватель Варшавского университета Оля Гнатюк, отвечая на вопрос, влияет ли рост численности украинцев в Польше на межгосударственные отношения.
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«Я бы акцентировала на асимметрии: украинцы считают Польшу одной из самых привлекательных стран, а поляков наиболее дружелюбным народом. Тогда как в польской коллективной мысли Украина и украинцы – скорее внизу списка. Это можно объяснить весомостью исторических вопросов в отношениях между странами. Но есть еще польский комплекс неполноценности относительно западной культуры. Его компенсируют чувством превосходства относительно востока», – отмечает собеседница издания.
Она говорит, что Польшу нельзя считать союзником Украины.
«Сегодня фактически единственным безусловным союзником в Европе является Литва, которая в десять раз меньше и не имеет с Украиной общей границы. Украина потеряла безусловную поддержку Польши. Это провал во внешней политике», – резюмировала Гнатюк.
Как сообщал «ПолитНавигатор», в Польше продолжает расти уровень агрессии к украинцам.
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