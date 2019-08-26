В Польше продолжает расти уровень агрессии к украинцам

26.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

В польском обществе продолжает ухудшаться отношение местных жителей к гражданам Украины, которые едут на заработки в Польшу.

Об этом в материале о положении украинских гастарбайтеров в Польше пишет киевская интернет-газета «Страна».

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«Все чаще слышу нарекания бизнесменов на недобросовестность и безответственность украинских сотрудников. Хозяин одного кафе жаловался знакомой на то, что украинец ушел с работы без предупреждения, пришлось срочно искать ему замену. Часто слышу, что украинцы любят выпить, бывают случаи воровства. Среди них есть и националисты, которые за глаза обсуждают поляков-«ляхов», – заявил изданию владелец варшавской пекарни Тадеуш Крупа.

О плохом отношении к украинцам на бытовом уровне говорят и сами заробитчане.

«Нас считают низшим сортом, «быдлом», злятся, что сбиваем им уровень доходов, соглашаясь работать за половину нормальной ставки. Однажды я стал свидетелем, как в автобусе в Варшаву подвыпившие поляки начали приставать к украинцам за то, что те говорили по-украински. А сам я как-то забыл в супермаркете, как называется по-польски картошка (тогда еще плохо знал язык), так поляк из очереди начал возмущаться, мол, все ясно, он из Украины, понаехали тут», – рассказал изданию заробитчанин из-под Львова Иван Михайлюк, который трудится в Лодзе.

На тревожные тенденции обращает внимание и президент центра Балто-Черноморских исследований Ирина Верещук, избранная депутатом ВР по спискам партии «Слуга народа».

«Рядовой избиратель польский правящей партии «питается» темами Волыни, героизации УПА. Подоплека польской политики – попытка построить новую империю, завуалированно называя это «восстановлением исторической справедливости». При этом уровень агрессии и нетерпимости к украинцам в Польше постоянно растет, и трудно спрогнозировать, во что это может вылиться», – опасается Верещук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», один из польских ресторанов отказался принимать на работу граждан Украины, указав в объявлении о вакансии для потенциальных работников: «Ноль украинцев и им подобных»

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