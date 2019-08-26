26.08.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Общество, Политика, Польша, Украина
Просмотров:

В Польше продолжает расти уровень агрессии к украинцам

В польском обществе продолжает ухудшаться отношение местных жителей к гражданам Украины, которые едут на заработки в Польшу.

Об этом в материале о положении украинских гастарбайтеров в Польше пишет киевская интернет-газета «Страна».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Все чаще слышу нарекания бизнесменов на недобросовестность и безответственность украинских сотрудников. Хозяин одного кафе жаловался знакомой на то, что украинец ушел с работы без предупреждения, пришлось срочно искать ему замену. Часто слышу, что украинцы любят выпить, бывают случаи воровства. Среди них есть и националисты, которые за глаза обсуждают поляков-«ляхов», – заявил изданию владелец варшавской пекарни Тадеуш Крупа.

О плохом отношении к украинцам на бытовом уровне говорят и сами заробитчане.

«Нас считают низшим сортом, «быдлом», злятся, что сбиваем им уровень доходов, соглашаясь работать за половину нормальной ставки. Однажды я стал свидетелем, как в автобусе в Варшаву подвыпившие поляки начали приставать к украинцам за то, что те говорили по-украински. А сам я как-то забыл в супермаркете, как называется по-польски картошка (тогда еще плохо знал язык), так поляк из очереди начал возмущаться, мол, все ясно, он из Украины, понаехали тут», – рассказал изданию заробитчанин из-под Львова Иван Михайлюк, который трудится в Лодзе.

На тревожные тенденции обращает внимание и президент центра Балто-Черноморских исследований Ирина Верещук, избранная депутатом ВР по спискам партии «Слуга народа».

«Рядовой избиратель польский правящей партии «питается» темами Волыни, героизации УПА. Подоплека польской политики – попытка построить новую империю, завуалированно называя это «восстановлением исторической справедливости». При этом уровень агрессии и нетерпимости к украинцам в Польше постоянно растет, и трудно спрогнозировать, во что это может вылиться», – опасается Верещук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», один из польских ресторанов отказался принимать на работу граждан Украины, указав в объявлении о вакансии для потенциальных работников: «Ноль украинцев и им подобных»

Читайте также: «Курвы второго сорта». Украинцы рассказали, кем их считают в Польше.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть