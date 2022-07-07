Польша помирилась с Израилем: спор о еврейском имуществе улажен, обе страны скоро обменяются послами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Израиль и Польша договорились улучшить отношения, которые ухудшились после того, как в прошлом году Варшава ввела закон, ограничивающий возможность евреев возвращать в порядке реституции имущество, потерянное во времена Второй мировой войны.

Об этом сообщает агентство Reuters, по данным которого обе страны готовятся возобновить обмен послами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Было решено, что отношения будут восстановлены в их должном русле», — говорится в заявлении президента Израиля Исаака Герцога после его разговора со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

«Оба президента выразили надежду, что любые будущие вопросы между Польшей и Израилем будут решаться путем искреннего и открытого диалога и в духе взаимного уважения», — говорится в сообщении.

В офисе Дуды заявили, что посол Польши в Израиле, отозванный во время скандала, должен вернуться. В офисе Герцога сообщили, что новый назначенный посол Израиля в Польше вручит свои верительные грамоты в ближайшие дни.

Напомним, ранее новый временный премьер-министр Израиля Яир Лапид, осудил как «антисемитский и аморальный» польский законопроект, затрагивающий имущество, захваченное нацистскими немецкими оккупантами.